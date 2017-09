«Nous espérons qu’en septembre cette centrale sera fonctionnelle.»

06-09-2017

Un contrat a été signé avec la société Interpetrol pour construire une centrale thermique. Le ministre de l’Energie et Mines a annoncé, pour septembre, la fin du système de délestage. Léonidas Sindayigaya, son porte-parole, donne des éclaircissements.

Où en sont les travaux concernant la construction de la centrale thermique?

Les activités avancent normalement. Six groupes générateurs d’énergie sur 19 prévus sont déjà arrivés. Les autres sont en cours de route et nous espérons que prochainement ils seront sur place. Le site sur lequel les groupes vont être posés est prêt. Nous sommes en train de construire un mur de protection pour le site car la rivière Ntahangwa peut causer des dommages. En plus, une citerne d’un million de litres où sera entreposé le carburant est en construction.

Les Burundais diront-ils adieu au système de délestage en septembre?

Parfois, on fait une planification qui peut ne pas suivre la trajectoire voulue, car il y a des paramètres non maîtrisables. Nous espérons tout de même qu’au cours du mois de septembre cette centrale sera fonctionnelle. Avec les 30 MW que va générer cette centrale, nous pouvons espérer, du moins pour les besoins des ménages, que la question du délestage va s’estomper.

Des grilles tarifaires divergentes circulent sur les réseaux sociaux. La population ne sait plus quoi en penser…

La grille tarifaire n’est pas encore sortie. Ce sont donc des rumeurs qui circulent. La seule réalité est qu’il y aura une augmentation de 14 Fbu par KW pour les ménages seulement. Le ménage qui payait 68 Fbu/KW va débourser désormais 82 Fbu. Pour les autres, nous sommes en train de confectionner le document et sous peu nous allons le porter à la connaissance du public.

La Regideso a signé un contrat d’achat avec la société Interpetrol pour la construction d’une centrale thermique. Quelle est sa durée et son montant?

Le contrat entre le gouvernement et ce producteur indépendant durera 10 ans. La Regideso va payer autour de 6 milliards de Fbu par mois à la société Interpetrol.

Selon le ministre de l’Energie et des Mines, le Burundi a besoin de 560MW en 2020 afin de satisfaire les besoins énergétiques de la population. Où en sont les travaux de construction des barrages hydroélectriques?

Les projets d’hydroélectricité prennent beaucoup de temps, les études pouvant prendre 5 ans. Il y a un certain avancement à l’heure actuelle. En avril dernier, nous avons procédé au lancement officiel des travaux de la centrale régionale de Rusumo Falls (27Mw). En ce qui concerne les centrales hydroélectriques de Jiji et Murembwe (50 MW), les travaux pourraient démarrer l’année prochaine. Nous avons déjà lancé les appels d’offre. Pour le cas de la centrale hydroélectrique de Mpanda, nous avons eu de petits problèmes avec l’entreprise exécutrice de ce projet. Nous sommes en train de négocier avec elle afin que les travaux puissent avancer à un rythme plus satisfaisant.

Quid des autres énergies vertes ?

On a fait également recours à l’énergie solaire. En janvier dernier, nous avons procédé au lancement officiel de la centrale solaire de Mubuga en province Gitega (7.5 MW). Prochainement, ce sera le tour de la centrale de Rubira (11 MW). On n’aura peut-être pas les 560 MW en 2020, mais on sera à un stade avancé dans la fourniture de l’énergie électrique au Burundi.

Envisagez-vous d’accorder des exonérations aux entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables ?

Il y a pas mal de producteurs indépendants qui commencent à contacter le ministère. Il y a un cadre déjà tracé pour que ces investisseurs puissent amener leurs capitaux. La voie est bonne pour que celui qui veut investir dans le secteur de l’énergie puisse le faire au Burundi.