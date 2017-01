« Nous espérons que la vérité sera bientôt connue »

10-01-2017

La famille de feu Emmanuel Niyonkuru a souhaité que toute la lumière soit faite sur cet assassinat, ce mardi 10 janvier, lors de ses obsèques, au cimetière de Mpanda.

Appréciant l’état d’avancement des enquêtes, le représentant de la famille a souligné que le sang des hommes justes à l’instar d’Emmanuel Niyonkuru porte malheur à ceux qui l’ont versé. Il est temps que le Burundi retrouve la paix et la tranquillité, martèle-t-il, pour qu’on n’entende plus parler d’assassinats, de veuves, d’orphelins et de disparitions. Et de poursuivre : « Nous avons perdu notre frère. Mais, nous avons eu cette chance de l’inhumer dignement, contrairement à de nombreuses familles qui n’ont pas pu récupérer les cadavres des leurs ou qui les ont retrouvés morcelés. »

Au nom du gouvernement, Gaston Sindimwo, 1er vice-président de la République, a promis que la vérité sera connue. Ainsi, il exhorte toute personne qui possèderait des informations sur ce dossier à les fournir à la justice. A tous les Burundais, il leur demande de se coaliser pour dire non aux tueries.

Un appel lancé également par Mgr Anatole Ruberinyange, lors de la messe de requiem, à la Cathédrale Regina Mundi. « Considérant le nombre des chrétiens et vu les crimes qui se commettent au Burundi, en quoi sommes-nous différents des païens ? » Pour lui, au lieu de se diaboliser mutuellement, les Burundais devraient mettre en avant la vérité, le bien, le respect mutuel et l’intérêt collectif.

Etaient présents à cette messe de requiem, le président Nkurunziza, ses deux-vices présidents, le bureau de l’Assemblée nationale, l’Ombudsman, des ministres, des ambassadeurs accrédités à Bujumbura, etc. Marcellin Cishmbo Ruhoya, gouverneur du Sud-Kivu, et le président de l’Assemblée provinciale ont représenté la RDC.