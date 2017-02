«Notre unité, c’est notre bouclier»

07-02-2017

Le Chef de l’Etat demande à tout Burundais de rompre avec toute action et comportement pouvant entacher l’unité nationale. Un appel lancé au moment où le Burundi célébrait ce lundi 6 février le 26ème anniversaire de la charte de l’unité nationale avec une journée de décalage.

Dans son discours à la Nation, le président Pierre Nkurunziza indiquera que «l’unité nationale reste le bouclier de la paix et du développement durable».

Selon lui, ce 26ème anniversaire de la charte de l’unité nationale que le Burundi célèbre le 5 février de chaque année constitue une bonne occasion pour faire une introspection et voir tous les problèmes qui ont frappé l’unité des Burundais depuis que la colonisation belge ait introduit les divisions d’ordre ethnique, politique et régionale dans notre pays.

Pour le chef de l’Etat, les maux que le peuple burundais a endurés prennent naissance avec l’arrêté du roi belge Albert Ier du 21 août 1925 de réorganisation de l’administration au Congo belge et au Rwanda- Urundi.

«Certes les termes de Hutu, Tutsi et Twa existaient au Burundi bien avant la colonisation», reconnaît-il. «Mais cette dernière a cependant radicalement changé leur substance pour des fins divisionnistes et les ont sciemment écarté de leur vraie interprétation».

Auparavant, indique-t-il, les Burundais s’identifiaient par rapport à leurs clans et chaque clan avait un rôle à jouer dans la vie du pays. «Un même clan est par ailleurs partagé par des Hutu, Tutsi et Twa », souligne le chef de l’Etat. Il donne l’exemple des clans des Bajiji, Banyakarama, Benengwe, Bacuri, Baha, etc.

«Les histoires d’ethnies introduites par la colonisation n’ont aucun fondement dans un pays ou tout le monde parle une même langue, avec culture et des valeurs communes », note le président Nkurunziza.

Il exhorte les Burundais à «se ressaisir pour restaurer et préserver l’héritage d’unité nationale légué par nos ancêtres». Pour cela, appelle-t-il, les bonnes pratiques ancestrales dont l’entraide, la solidarité, la justice, les droits humains, le respect mutuel doivent être mis en avant par les Burundais.



Il faut rentrer pour reconstruire le pays

D’après le chef de l’Etat, les travaux de développement du pays, l’amour de la patrie, la promotion des bonnes mœurs et de la culture burundaise constituent les grandes pistes de renforcement de l’unité des Burundais. Ces derniers sont appelés à conjuguer leurs efforts dans leurs diversités pour l’intérêt du pays et de ses citoyens et écarter tous ceux qui restent encore rongés par les divisions de quelques natures qu’elles soient.

«Il faut donc rompre avec les propos et les actes pouvant replonger le pays dans le mal, inscrire dans les chapitres de l’éducation patriotique des programmes qui montrent les bienfaits de l’unité et les conséquences néfastes des divisions de toutes sortes », conseille-t-il.

Pour le Président Nkurunziza, il existe des signes qui ne trompent pas montrant que les Burundais ont compris le bienfondé de promouvoir l’unité nationale. Il cite par exemple «le comportement affiché lors des sollicitations de ces dernières années quand des malfaiteurs voulaient, faire retourner le pays dans le mal ».

Le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour lancer un appel aux Burundais exilés de rentrer dans leur pays natal pour conjuguer leurs forces avec ceux qui sont restés au pays en vue de la reconstruction nationale.

Il a demandé aux Burundais de l’intérieur de bien les accueillir en les aidant matériellement, socialement pour une bonne intégration. «Consolidons l’unité, bouclier de la paix et du développement durable», c’est le thème retenu pour cette année.