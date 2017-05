Nkurunziza peint les couleurs de la révision de la Constitution

08-05-2017

Le président de la République a dessiné la composition de la commission chargée de proposer le projet de révision de la Constitution. Une décision qui ne surprend plus personne.

Dans son décret du 15 mars, mais qui vient à peine d’être dévoilé, le président a statué sur la composition de la commission chargée de proposer le projet d’amendement de la Constitution.

Ce sont 15 membres nommés par décret « dans le strict respect de la Constitution de la République du Burundi.»

Un représentant de la présidence de la République, Un membre du ministère de l’Intérieur et celui du ministre de la Justice. Le président de la République a également prévue que siègent au sein de cette commission trois représentants des partis politiques et des indépendants politiques membres du Parlement.

Dans cette commission, on verra aussi deux représentants des partis politiques de l’opposition extraparlementaire, trois représentants des confessions religieuses, un envoyé de la société civile et celui du forum national des femmes. Les 15 membres seront complétés par un représentant du Conseil national de la jeunesse et par un délégué de l’ethnie Batwa.

Le décret revient sur les missions principales de la commission chargée de réviser la Constitution. Il s’agit d’inventorier et d’analyser les différentes dispositions à amender et d’en faire la proposition au Gouvernement. A la fin elle va proposer un projet de Constitution amendé au Gouvernement.

Le président Nkurunziza donne à la commission six mois à compter de la date de signature du décret. Ce mandat peut être prorogé une seule fois pour une période ne dépassant pas deux mois à la demande de la Commission. La prorogation sera alors accordée par décret au plus tard une semaine avant l’expiration du mandat. L’horloge tourne donc pour cette commission qui doit se mettre à l’œuvre pour pondre d’ici la fin de l’année ses propositions.

Des sources concordantes indiquent que les tractations sont en cours pour désigner ceux qui vont faire parties de ladite commission. En tout cas, la machine est en marche depuis 2016 avec notamment la commission nationale du dialogue inter-burundais qui avait dans son rapport à mi-parcours parlé « des desiderata de la population.» Il s’agit de modifier la loi mère pour notamment« statuer sur la fin de la limitation des mandats, pour que le président de la République puisse se présenter autant de fois qu’il le désire. »

>>Les réactions

Ntibantunganya : « Il faut une sérénité avant de procéder à la modification »

L’ancien président appelle à la patience. Selon lui, il faut une sérénité avant de procéder à la modification de la Constitution. Cela passe par l’évaluation de l’Accord d’Arusha avec toutes les personnalités influentes du pays. La patience exigerait à structurer les élections prochaines à ce qu’elles soient libres et équitables. Pour Ntibantunganya, ce sont les institutions issues de ces élections qui pourraient réfléchir à une quelconque modification.

Vital Nshimirimana : « Composition d’une Commission tendancieuse »

L’activiste de la société civile en exil parle de la composition d’une Commission tendancieuse. Elle montre qu’il n’y aura que les membres du gouvernement, les partis politiques ainsi que la société civile inféodés au parti Cndd-Fdd. Il avertit le danger que présente un tel projet. Pour Vital Nshimirimana, l’initiative de réviser la Constitution est grotesque compte tenu de la crise actuelle que traverse le Burundi. Et de conclure : « Cette situation risque d’attiser les conflits. Nous ne devons que la combattre. Ce qui nous importe c’est plutôt la résolution de la crise. »



Jean Claude Karerwa : « Une commission équillibrée. »

Pour le porte-parole du président, avant les élections de 2015, il y a eu un débat houleux autour de la Constitution. Selon lui, la crise électorale qui a suivi a été occasionnée par un malentendu autour de la question. Les acteurs politiques devraient donc, dans un débat constitutionnel, lever toute équivoque autour de la question pour éviter de retomber dans le piège de 2015. La commission vient donc à point nommé selon Jean Claude Karerwa. Pour ceux qui pensent que la composition de ladite commission est partisane, il répond que non et parle d’une commission équilibrée. « De toute les façons il faut convenir d’abord de la pertinence de la révision de la Constitution et tout burundais va par référendum se prononcer pour ou contre. »

Faustin Ndikumana : «Il faut une orientation politique claire»,

Le président de l’organisme qui milite pour la bonne gouvernance, indique que décréter la mise en place d’une commission technique censée proposer des modifications de la Constitution relève de l’action du gouvernement. « Encore faut-il qu’il y ait une orientation politique claire», déclare Faustin Ndikumana. Or selon lui, le dialogue interne n’est pas suffisant. Il ne faut donc pas faire une fuite en avant. Cette orientation politique doit émaner du dialogue externe qui n’a pas encore donné des résultats.