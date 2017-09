Ni bomber le torse encore moins montrer ses muscles

22-09-2017

L’heure n’est ni à l’émotion, au déni, à la polémique, à la contestation, ni encore moins à l’affrontement. Il n’est pas non plus à la célébration du cauchemar qui arriverait à celui qu’on qualifie, à tort ou à raison, d’ennemi.

La commission indépendante d’enquête de l’ONU sur le Burundi a présenté mardi 19 septembre devant le Conseil des droits de l’Homme à Genève le rapport définitif de ses investigations.

Selon sa conclusion, il y a bel et bien eu des crimes contre l’humanité au Burundi depuis 2015. Elle exhorte alors la CPI à enquêter dans les plus brefs délais sur ces crimes et autres atrocités.

Pour Bujumbura, le rapport est biaisé, tendancieux et politiquement orienté. Il dénonce un complot des occidentaux. La commission a eu de l’affection et de la sympathie pour les insurgés et a un agenda caché. Il essaie de gagner à sa cause les pays africains en tirant sur la fibre du «panafricanisme».

Soixante-douze heures avant, le Cndd-Fdd, parti au pouvoir, a réussi à réunir à Bujumbura, environ ’’30 mille militants’’ pour une ’’démonstration de force’’ par une marche-manifestation.

Le ’’parti de l’aigle’’ s’en est pris à la Commission et à l’ONU. « Je mets en garde l’ONU, si elle adopte ce rapport des experts, elle en tirera la leçon», a menacé son secrétaire général.

Le représentant permanent du Burundi auprès du Conseil des droits de l’homme n’a pas non plus été tendre envers la Commission « qui a cruellement failli aux principes de l’universalité, de l’objectivité et qui n’a pas mis fin à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation ». Rénovat Tabu a alors demandé au Conseil de rejeter ce rapport qui le «décrédibilise».

Réponse du berger à la bergère. «C’est par contre à voix haute que je confirmerai chacune des conclusions et des recommandations de notre rapport», dixit Fatsah Ouguergouz, président de la Commission.

Chez les opposants au pouvoir de Bujumbura, c’est la fiesta. Le porte-parole de la plateforme politique de l’opposition, Cnared, s’est félicité du contenu du rapport et a appelé la CPI à agir vite. Pour eux, la CPI ne peut pas se dérober de sa responsabilité de poursuivre les crimes relevant de sa compétence.

Et quid de la population burundaise tant meurtrie dans tout cela ? Quelle qu’en soit l’issue, il va falloir composer, regarder dans la même direction, cohabiter, partager, recoudre le tissu social et reconstruire ensemble… Autant de défis.

Cela demande un sens de responsabilité, de retenue et d’humilité aux protagonistes dans le conflit burundais. Plutôt que de montrer ses biceps ou de jubiler, l’heure est au dialogue et à la solution concertée.