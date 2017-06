Ngozi : démolitions polémiques

02-06-2017

Boutiques et magasins, maisons de séjours, clôtures des parcelles, un tas d’immeubles à mettre à terre. L’urbanisme évoque un respect des normes alors que les propriétaires crient au scandale.

Les services de l’urbanisme à Ngozi avaient engagé une chasse sans merci aux kiosques en bois dans la ville de Ngozi. Une mesure de détruire tous les kiosques en bois avait été prise en août dernier. Elle concernait tous les quartiers de la ville de Ngozi. La destruction de ces constructions est motivée par trois principales raisons.

Selon le chef d’antenne nord de l’urbanisme, ces constructions étaient exploitées sans aucun respect de normes d’hygiène ou de l’environnement. Elles servaient de bistrots et restaurants alors qu’elles ne disposaient pas de toilettes, douches encore moins de dépotoirs.

Un autre souci était la lutte contre l’incendie. Il s’est plusieurs fois produits des incendies en provenance des constructions en bois. Selon Melchiade Maniragaba, l’objectif était donc de lutter efficacement contre de tels accidents qui causent des pertes à la population. Enfin, c’était l’esthétique de la ville qui était évoquée.

Les localités les plus concernées sont les quartiers Gabiro sur la Route nationale numéro six, Rusuguti et la rue de la cathédrale.

Joséphine Gikoro, une des propriétaires s’inquiète. Selon elle, plusieurs ménages sont visés. Certains ont perdu les clôtures, d’autres des annexes ou même les barzas ou les chambres de leurs habitations. Séverin parle d’une perte sans nom. Trois pièces de commerce viennent d’être détruites. « C’est une perte pour ma famille car j’avais contracté une dette pour les construire. Personne parmi les agents de l’urbanisme ne m’a averti lorsque j’ai procédé à leur construction alors qu’elles se trouvaient sur l’axe principal. »

Violation des normes

Les constructions concernées se comptent par dizaines. Elles portent toutes des croix rouges peintes depuis plus de six mois par les services gestionnaires de l’urbanisme de l’antenne nord. Selon le chef d’antenne nord de l’urbanisme, Melchiade Maniragaba, ces infrastructures n’ont pas respecté les normes. Cela est dû au dépassement des limites car il est impératif de dégager six mètres servant d’emprises des routes. Selon ce responsable, ce sont des lieux réservés aux infrastructures publiques telles les tuyaux d’eau potables, les câbles téléphoniques et canaux collecteurs des eaux usées et des pluies.

Melchiade Maniragaba demande aux concernés de procéder à la démolition de leur propre gré. « Cela a d’ailleurs beaucoup d’avantages car ils sauvent des matériaux de construction. » Pour les contrevenants, il précise que l’administration et les services d’urbanisme s’en occuperont.