Muyinga : une mesure controversée

25-01-2017

Les commerçants ne sont plus autorisés à vendre le haricot hors de la province Muyinga. Cette décision du gouverneur a créé polémique.

Le gouverneur de Muyinga vient de prendre une décision qui fait polémique : les commerçants ne peuvent plus faire sortir le haricot hors de la province Muyinga. «C’est quoi cette mesure?», s’interroge un commerçant de Muyinga. Les grossistes des haricots fustigent cette mesure. «On pensait que la circulation des biens est garantie sur tout le territoire ?», se demande un grossiste de la province Kayanza. «Est-ce que le gouverneur a le droit de prendre cette décision?», s’interroge un autre. Ces commerçants ne décolèrent pas. D’après eux, ce n’est pas seulement en province Muyinga que l’administration a pris cette décision. A Kirundo, c’est la même pratique. «Je suis allé chercher à Kirundo des haricots pour mes élèves. J’ai été refoulé», témoigne un directeur d’école de Muyinga.

«C’est pour nous protéger», explique le gouverneur de la province Muyinga, Aline Manirabarusha. D’après elle, la récolte a été mauvaise et elle pense que la prochaine le sera aussi. «Des commerçants en provenance d’autres provinces viennent et raflent toute notre récolte. Nous ne voulons pas crier à la famine après l’épuisement de nos stocks.» Aline Manirabarusha fait savoir qu’elle a donné l’ordre aux administrateurs d’être vigilants. «A l’intérieur de la province, c’est permis. Mais chaque grossiste doit nous dire la destination de ces haricots.» Selon le gouverneur, il existe des commerçants qui stockent les haricots pour les revendre au prix fort en cas de pénurie. D’après les fournisseurs des écoles à régime d’internat, des camps militaires ou de police, cette mesure les perturbe beaucoup car ils doivent demander la permission à l’administration provinciale. «Nous accusons du retard dans nos livraisons. Cette mesure doit être supprimée», indiquent-ils.

«C’est du nouveau!»

Aimable Nkunzumwami, assistant du ministre du Commerce, indique qu’ils ne sont pas au courant de cette mesure. «Nous pensions qu’il y avait une circulation libre des marchandises.» Même réponse de la part de Térence Ntahiraja, porte-parole du ministère de l’Intérieur et de la formation patriotique. «C’est du nouveau, pour moi.» Il indique qu’il était uniquement au courant du cas de Kirundo. «Pour la province de Kirundo, c’est un cas exceptionnel.» D’après lui, le gouverneur de Kirundo a pris cette décision à cause de la famine qui sévit dans cette région. «Des gens venaient avec des camions et partaient avec des tonnes et des tonnes de haricots. Il fallait empêcher cela.»

Pour le cas de Muyinga, Térence Ntahiraja indique que le gouverneur a le droit de prendre des mesures à court terme pour la sécurité des biens et des personnes. «La mesure prise par le gouverneur n’est pas une loi. C’est une façon de réguler ce commerce.» Toutefois, il indique qu’il faut une éducation de la population car cette dernière a tendance à vendre toute la récolte. «Sinon, la circulation des biens est permise sur tout le territoire burundais.»

Bujumbura, victime de ces mesures?

A la Gare du nord sur la route Bujumbura-Bugarama, les grossistes des haricots se disent touchés par ces mesures. «Les haricots que nous vendons viennent de Kayanza, Ngozi ou Gitega.» Ils font savoir qu’ils n’ont plus le droit de s’approvisionner en provinces Kirundo et Muyinga. «On nous chasse quand nous y allons.»Toutefois, ils assurent qu’ils arrivent quelquefois à contourner ces mesures. «Nous payons des pots-de-vin au cours de tout le trajet.»

D’après ces commerçants, ces mesures ont un énorme impact sur les prix des haricots dans la capitale. «N’eût été ces mesures, les prix des haricots seraient très bas. Nous demandons la suppression de ces mesures.»