« Mutama » ne devrait plus jamais se taire !

30-06-2017

Le journaliste Athanase Karayenga qui animera aux côtés de Damien Roulette (RTBF) la conférence de ce 1er juillet à l’ULB , a lu « Rester debout » et partage ses impressions.

Je déteste qu’on présente Pierre Claver comme le « Mutama » national burundais. Un vocable à connotation biologique qui le confine dans le rôle pauvre de « vieux respecté et écouté. » Certes, cette appellation de « Mutama » se veut révérence. Elle est empreinte de respect. C’est vrai. Mais elle a été copiée du swahili. Dans cette langue répandue dans les pays de l’Afrique orientale essentiellement, toute personne âgée, « Mzee », est censée être « un sage ».

Faux. Archi faux ! Il existe des vieux « insensés et cruels ». Voulez-vous des noms de certaines personnes affublées de ce sobriquet de « Mutama » au Burundi ? Par charité chrétienne, je m’abstiens de pointer le doigt accusateur vers quelques-uns dont la sagesse et l’intelligence ne sont pas débordantes.

Dans notre culture burundaise, dans ce qu’elle a de plus beau et de plus noble, Pierre Claver Mbonimpa est un « Mushingantahe ». Un vrai de vrai. De très haute volée. Un juste admirable chez qui la haine est bannie.

Malgré les immenses souffrances qu’il a subies, Pierre Claver Mbonimpa est homme pétri de sagesse. Il a une soif inextinguible de justice et non de vengeance. Un élan dynamique et juvénile se dégage de la lecture de ses confidences. Celles-ci emportent le lecteur du livre où il a confié à Antoine Kaburahe des secrets tour à tour bouleversants, terrifiants et révoltants.

Arrêtez ! Que faites-vous ce samedi 1er Juillet 2017 ? Vous manifestez dans les rues de Bujumbura pour vociférer votre haine contre la communauté internationale ? Résignés, vous faites la queue dans une file d’attente interminable devant une station à essence dont les cuves sont désespérément vides à Ngozi ? Vous êtes broyés par la révolte et le désespoir dans un camp de réfugiés à Nduta, Mahama ou Nakivale ? Vous êtes meurtris par la situation chaotique et dramatique que traverse le Burundi.? Vous êtes désespérés et vous pleurez même. Combien je vous comprends.

Mais vous êtes où, présentement même ? A Ontario, Adelaïde, Rome, Londres, Paris ? Non. Vous êtes en Belgique ? Vous vous trouvez dans les pays voisins du royaume de Tintin ? Alors venez nombreux écouter Pierre Claver Mbonimpa au cours d’un débat à l’Université Libre de Bruxelles, ce samedi 1er juillet . Le Directeur du Groupe de presse Iwacu, Antoine Kaburahe, présentera le livre de ses entretiens avec le Très Vénérable Mushingantahe Pierre Claver Mbonimpa.

Cependant, si vous ne pouvez pas venir à Bruxelles, faites tout, mais absolument tout, pour vous procurer ce livre essentiel.

Vous sortirez de la lecture de cet ouvrage comme d’un bain de jouvence pris dans les eaux thermales du sud du Burundi. Vous y puiserez une énergie nouvelle et une envie irrésistible de vous battre pour remettre le Burundi sur le chemin de la justice, de la paix et de la liberté. Sans violence et sans haine.

Le livre d’entretiens avec Pierre Claver Mbonimpa constitue véritablement une thérapie. « Rester debout » devrait être remboursé par la Sécurité Sociale ou par votre Mutuelle de santé préférée. Pierre Claver Mbonimpa, ce Mushingantahe éminent donne le vertige. Il ne devrait plus jamais se taire ! Il devrait continuer à témoigner sans cesse.