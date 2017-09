Monusco : « Justice aux victimes » 

17-09-2017

«Je suis profondément choqué par le nombre élevé de victimes civiles qui étaient venues chercher refuge en République démocratique du Congo», lit-on dans un communiqué de presse du chef de la Monusco, Maman Sidikou, sorti ce samedi 16 septembre.

Ce représentant spécial du secrétaire général des Nations unies intervient à la suite de l’horreur de ce vendredi 15 septembre à Kamanyola. Il évoque des heurts suite à la manifestation des demandeurs d’asile et réfugiés burundais contre les autorités locales suite à la reconduction à la frontière de quatre d’entre eux.

Selon lui, la situation a dégénéré. Un officier des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) a trouvé la mort : «Des heurts entre des demandeurs d’asile et des forces de défense et de sécurité congolaises auraient entrainé la mort d’au moins 36 réfugiés et un officier congolais. » 117 personnes seraient blessées.

Ce qui a conduit à une escalade de la violence. « En réponse, les forces de défense et de sécurité congolaise auraient ouvert le feu sur les manifestants de façon disproportionnée. »

M. Sidikou rappelle l’obligation pour les forces de défense et de sécurité de ne recourir à la force qu’en dernier recours. Il invoque les principes de proportionnalité et légalité, en conformité aux standards internationaux.

Il exhorte les autorités de la RDC à «couvrir promptement des enquêtes judiciaires afin de faire la lumière sur les faits et de rendre justice aux victimes.» Et d’indiquer qu’il a déjà déployé des équipes sur terrain pour déterminer «avec précision» les circonstances des affrontements.

Selon le HCR, 44000 réfugiés burundais sont recensés en République démocratique du Congo.