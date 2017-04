Miss Ntahangwa aux airs de réconciliation

14-04-2017

Les organisateurs de ce concours de beauté ambitionnent de rapprocher les jeunes de cette commune jadis le théâtre de manifestations.

« Ce concours est organisé dans le but de renforcer le maintien de la paix et la cohésion sociale mises à mal lors des manifestations », affirme d’entrée de jeu John Hero Ndinimana, directeur général de Sawa Media Communication center Ntahangwa, organisateur de cette compétition de beauté, prévu les 15 et 22 avril prochains.

Fidèle aux critères de plusieurs concours de beauté – les candidates doivent avoir 55kg, âgées de dix-huit ans, et avoir au minimum 1m60 -, Sawa Media se veut réconciliateur à travers ce concours : « La commune de Ntahangwa à elle seule regroupe des zones qui ont participé dans des manifestations, d’autres non.» Et de souligner que voir toutes ces zones rassemblées dans un seul évènement est le meilleur moyen de rassembler les jeunes de ces différents quartiers.

Selon toujours M. Ndinimana, des membres de Sawa Media Communication ont déjà enregistré deux cents prétendantes au titre. «Nous avons nos agents dans les différentes zones de la commune Ntahangwa où se font les inscriptions. »

Immelde Ndikuriyo, chef de zone de Ngagara, assure avoir obtenu l’autorisation d’organiser ce concours de la part de Sawa Media. Toutefois, elle affirme qu’aucune inscription n’est en cours au chef-lieu de sa zone.

Pierre Claver Niyonizigiye, directeur de l’Ecole Technique Secondaire (ETS), admet avoir reçu une correspondance sollicitant la participation des élèves. Cette requête n’est pas encore arrivée au Lycée municipal de Gihosha, comme l’affirme la directrice Thérèse Segahungu.

Risque de confusion

« Faisant suite à votre lettre du 13/2/2017 relative à la demande d’autorisation d’organiser un concours (Miss Ntahangwa) pendant les vacances du mois d’avril dans les zones et quartiers de Commune Ntahangwa en vue de maintenir la paix… J’ai l’honneur de vous informer que je marque mon accord », a répondu le maire Freddy Mbonimpa, dans une correspondance datant du 16 février dernier.

Au moment où l’organisation Miss Burundi a déjà lancé son appel à candidature de Miss Burundi 2017, M. Ndinimana affirme qu’il n’y a pas risque d’amalgame : «Ces deux concours ont deux buts différents. Nous priorisons la réconciliation, eux sont à la recherche de la fille la plus belle du Burundi.»

André Hakizimana, chargé de la communication du concours Miss Burundi, émet des doutes : «J’ai déjà reçu des appels de personnes qui me demandent s’il s’agit du même concours. » Ce n’était vraiment pas le moment, renchérit-il, d’organiser un concours similaire.

L’organisation Sawa Media peaufine d’ores et déjà des projets que la gagnante pourra réaliser. « Notamment l’aide aux enfants en situation de rue, organisation de jeux sportifs, de plantations d’arbres… », énumère M. Ndinimana.

Force est de constater que ce concours de beauté s’est voulu alléchant. M. Ndinimana signale que la miss aura une enveloppe de 5 millions de Fbu, la première dauphine de 3 millions et la deuxième 1 million.

Toutefois aucun nom ne filtre quant aux membres du jury. «Il sera constitué de gens expérimentés, dont une ancienne Miss Burundi», conclut M. Ndinimana.