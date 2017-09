04-09-2017

Mettre en exergue la double culture : celle de leurs origines, mais également celle de leur terre d’accueil, la Belgique. C’est le défi d’une équipe de jeunes très motivés.

Elles sont belles, jeunes, et partagent toutes l’amour du Burundi. Elles sont Belges, mais un des parents est Burundais. Elles visent le titre de « Miss Burundi Belgique ». Une première. « Miss Burundi Belgium est un projet pensé par Young East et THEBUNIKORN ENTERTAINMENT. Les deux structures sont composées de ressortissants burundais ayant grandi au Burundi, mais également hors du pays. Ces jeunes âgés de 25-30 ans sont soucieux de faire connaitre la diaspora burundaise, mais également mettre en avant la richesse du Burundi » explique Cassandra Adjobi, la chargée de la Communication.

Ces jeunes veulent montrer une autre image du Burundi, la face cachée, méconnue du public, « celle d’un peuple uni, plein d’espoir et des jeunes en quête d’identité », insiste Mlle Adjobi. Pour elle et ses amis, il n’y a pas que « les troubles politiques et autres instabilités ».

Mieux, « Miss Burundi Belgique » veut aussi rendre accessible la culture burundaise dans toute sa diversité. A travers ce concept, l’idée est de mettre en avant la jeune femme burundaise, qu’importe les critères physiques / mensurations dictées par la société. Ambitieux, les initiateurs de ce projet souhaitent que La Miss devienne « l’ambassadrice pour la jeunesse burundaise en Belgique, mais également au-delà. »

Quid des critères de sélection ? Elles sont simples. Dans un premier temps, les candidates ont dû mener une campagne sur les réseaux sociaux « pour montrer leur popularité, mais également leur capacité à rassembler et mobiliser un public. »

Elles passeront ensuite devant un jury qui sera constitué par des personnes du monde financier, entrepreneuriat, créatrice de mode, etc. Les questions posées aux candidates seront en lien avec leur domaine d’études/ d’activités.Les six jeunes filles vont « se présenter, défendre leur projet, présenter un talent. »

Le comité d’organisation aidera à mettre en place le projet de la miss soit en Belgique soit au Burundi, en fonction du projet défendu. Interrogée sur les prix, Cassandra Adjobi indique qu’ils resteront secrets « jusqu’ au jour J »

La chargée de la communication rappelle que ce projet a été financé par leurs économies respectives, « afin de garder toute l’autonomie ». A quelques jours de l’élection, toute l’équipe est très enthousiaste. Pour elle, « rien qu’oser créer ce projet est déjà le plus grand des challenges », conclut Cassandra Adjobi.

Date : 9 septembre, à partir de 20 heures

Lieu : Chaussée de Louvain 24 B, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode

Contact info : Cass Adjobi

cass.adjobi@gmail.com