Mgr Jean-Louis Nahimana : «L’administration ne va pas piloter notre travail»

10-04-2017

Ces derniers jours, certaines voix s’élèvent pour dénoncer des tentatives de tricheries pouvant hypothéquer l’indépendance de la CVR dans la mise en place de ses démembrements. Son président lève les équivoques. Une interview exclusive d’Iwacu.

Est-ce que la CVR a déjà mis en place ses démembrements provinciaux, communaux et collinaires ?

Je voudrais d’abord lever une équivoque. Ces derniers temps, il y a des rumeurs, on entend même dans les médias des personnes qui affirment que la CVR est en train de mettre en place ses démembrements. Il y a une confusion nette à clarifier.

Nous n’avons pas encore mis en place de démembrements de la commission. Nous n’avons pas les moyens nécessaires et suffisants pour ouvrir des bureaux, pour mettre en place un personnel suffisant.

Mais, en attendant que les moyens soient réunis, nous avons opté pour un plan B et avons décidé de faire de petits pas. Nous sommes en train de faire un travail d’identification des personnes disparues ou assassinées pendant les différentes crises qui ont secoué le Burundi depuis l’indépendance jusqu’en 2008.

L’autre chantier concerne les fosses communes : nous voudrions connaître ce qui s’est passé dans le pays, combien de fosses communes existent réellement et où se trouvent-elles?

Et pour y arriver, nous avons besoin d’agents sur terrain. Car, c’est un travail sur un mois et pas plus. Nous sommes en train de recruter des personnes qui ne demandent pas beaucoup de moyens et qui peuvent nous aider dans ce travail temporel d’identification des faits réels.



Mais certains conseillers socio-culturels des gouverneurs seraient déjà désignés comme points focaux de la CVR?



Ce n’est pas vrai. Moi j’étais en voyage à l’étranger. Et jusqu’à présent, je n’ai signé aucune lettre de nomination dans ce sens. Qui pourrait alors le faire à la place du président de la commission?

Comme critères, nous avons opté pour une méthodologie très simple. Nous nous sommes d’abord déployés sur terrain. Nous avons réuni des représentants de différentes catégories de la population à savoir les confessions religieuses, les organisations de la société civile présentes sur terrain pas celles qui opèrent seulement à Bujumbura. Donc, des personnes qui connaissent le terroir.

Aussi nous avons besoin de l’administration locale, parce que nos agents ont besoin d’abord d’une reconnaissance officielle. Ainsi, il faut que les autorités soient averties afin qu’ils puissent travailler en toute tranquillité sous les auspices de l’administration publique.

Bref, nous sommes encore en train de faire le travail de terrain pour connaître les personnes avec qui nous allons collaborer. Qu’à cela ne tienne, nous ne pouvons pas travailler sans l’administration publique. L’essentiel, c’est de définir son rôle.

Pas d’immixtion possible ?

Les représentants de l’administration publique seront là pour protéger et préparer le terrain à nos agents. Dire que c’est l’administration qui va piloter notre travail, c’est une confusion, une erreur d’appréciation.

Vous avez lancé la phase des dépositions alors qu’il y a des milliers de Burundais en exil. Comment comptez-vous avoir leurs témoignages ?

Nous avons déjà fait le premier pas. Nous allons organiser une tournée, on a commencé par l’Europe, où nous avons des gens qui sont en train de travailler avec nous. Nous comptons travailler beaucoup avec la diaspora. Et pour les intellectuels, nous avons ouvert un site Web où ils peuvent nous envoyer leurs témoignages en ligne. D’autres nous fournissent leur enseignement via WhatsApp et d’autres réseaux sociaux.

Et les défis rencontrés ?

Jusqu’à présent, le personnel est insuffisant. Nous avons lancé la première expérience en mairie de Bujumbura, nous avons commencé ce travail à neuf personnes et avec un tel personnel, on doit aller très lentement.

C’est pour cela d’ailleurs que nous avons pensé à nous faire appuyer par des volontaires, ces personnes éprises de paix, d’un esprit de réconciliation afin qu’elles nous épaulent dans ce travail.

Je pense qu’il ne faut pas brûler les étapes. Nous sommes encore à l’étape préalable de la constitution d’une base de données.

Nous nous ne sommes pas vraiment au moment des discussions politiques ou interprétations ethniques et politiques de ce qui s’est passé dans ce pays. On est encore dans la phase d’observation.

Les défis sont nombreux. Il y a aussi des confusions entre la Commission nationale des terres et autres biens (CNTB) et la CVR. Certaines personnes viennent seulement pour demander des réparations, des biens perdus à récupérer via la CVR sans nécessairement se soucier de dévoiler ce qu’ils ont vu, vécu ou enduré.

L’autre défi est beaucoup plus psychologique. Il est lié à la crise actuelle où les gens sont là, traumatisés, et ne comprennent pas pourquoi le travail de la CVR doit se limiter en 2008 et ne pas s’étendre et s’occuper des violations actuelles des droits de l’Homme.

Conséquence : il y a des gens qui ne sont pas du tout encouragés à pousser les autres à venir témoigner auprès de la CVR.



Que dites-vous des critiques dirigées contre la CVR ?

Certaines personnes sont pressées et projettent leurs problèmes sur le travail de la CVR. C’est un sérieux problème. Les gens ont des attentes, des perceptions. Ils veulent nous faire endosser leurs propres peines.

Donc, au lieu que les gens se mettent à crier, à s’enfermer dans leurs fatalités ou leurs ghettos, qu’ils nous apportent plutôt leurs témoignages. Car, s’ils ne viennent pas, nous allons nous contenter de ce que nous aurions recueilli auprès de la population.

Je suis surpris de voir que les personnes qui parlent beaucoup ne sont même pas représentées dans tout le pays jusqu’à la colline.



Votre message aux victimes ?

Les CVR sont mises en place d’abord pour l’intérêt des victimes. C’est une école où les Burundais devront apprendre à écouter les souffrances des uns et des autres.

Si nous voulons mettre fin aux crises cycliques, il faut que nous ayons le courage de jeter un regard rétrospectif sur ce que nous avons fait et mettre en évidence les responsabilités personnelles des Burundais dans ces crimes.

Si les victimes ne prennent pas la place centrale dans le processus, on n’aboutira pas à grand-chose. Si ces victimes ne se lèvent pas pour venir donner leurs témoignages, crier leurs souffrances aux oreilles des Burundais, ce travail ne nous mènera à rien, nulle part.

Pour moi, la crise que nous sommes en train de vivre aujourd’hui est une conséquence grave du passé douloureux que les Burundais portent dans leurs cœurs. Un passé qui a blessé la mémoire collective. Ce qui fait qu’aujourd’hui, les gens n’ont plus suffisamment de lucidités pour gérer leurs conflits.

Si nous voulons vraiment une paix durable, c’est maintenant le temps d’affronter ce passé afin de juguler ces conflits cycliques et inaugurer une ère nouvelle au Burundi, mettre en place un nouveau projet de société.

Ces crises s’éternisent parce que les Burundais cherchent à dialoguer en occultant la vérité, en passant à côté des faits réels.