Messe en mémoire de la regrettée Colombe BAKUNDUWUKOMEYE

17-04-2017

La famille de Dr Jérôme SINDAYIGAYA et celle de Me Jean Mélence NKUBANYI annoncent aux parents, amis et connaissances qu’elles organisent, le Samedi 13/05/2017, une messe en mémoire de leur mère, belle-mère et grand-mère, Colombe BAKUNDUWUKOMEYE, décédée à Bujumbura le 2 mars 2017.

Les cérémonies débuteront à 15h par une messe en l’Eglise Saint-François de Louvain-la-Neuve (Avenue Jean-Libert Hennebel, n° 30 à 1348 Louvain-la-Neuve), suivie d’une réception à la Salle du Placet (Place de l’Hocaille, n°1 à 1348 Louvain-la-Neuve).

Ces familles remercient tous ceux qui les ont soutenues en ces moments difficiles et tous ceux qui se joindront à elles pour ces cérémonies.

Contacts:

Kana Edouard : 0497 395 645

Kazatsa Stanislas: 0477 648 759

Ndayitwayeko Jean-Claude: 0479 480 228

Ntaguzwa Dieudonné: 0477 172 287