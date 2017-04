Member dans la ligne de mire des chanteurs

04-04-2017

Des chanteurs chargent, depuis peu, Bruno Simbavimbere, président de l’Amicale des Musiciens du Burundi. Ce dernier balaye du revers de la main toutes les accusations.

Des chanteurs et musiciens burundais ne veulent plus Bruno Simbavimbere alias Member à la tête de l’AMB. Ce dernier vient de passer treize ans à la tête de cette association qui rassemble les grands ténors de la musique burundaise.

Outrés par cette durée, ces mêmes artistes l’accusent d’autres torts. Entre autres, le détournement d’instruments et de fonds destinés à l’AMB, le refus d’organiser des élections pour mettre en place le conseil de direction, et l’échec dans la mise en place des projets de promotion des chanteurs. C’est ce qui ressort d’une correspondance d’une trentaine de chanteurs au ministère de la Jeunesse et Sport, en date du 27 mars. Parmi ces chanteurs, de grands noms tels Dr Claudio, Cedric Bangy, King Plata.

Sous l’instigation de Cédric Bangy – ce dernier s’est fendu d’un post le 22 mars sur son compte Facebook pour appeler à la disgrâce de Member -, d’autres chanteurs de renom ont rejoint le mouvement.

« Je t’invite à organiser dans l’immédiat une réunion rassemblant tous les chanteurs pour résoudre ces différends ou alors de démissionner avec ton équipe », a posté Jean Pierre Nimbona alias Kidumu, dimanche 6 mars sur son compte Facebook.



«Les linges sales se lavent en famille »

Pour cette star régionale, il est grand temps de remettre la musique burundaise sur les rails. « Il y a quelques années les chansons burundaises étaient jouées au Rwanda et dans la région.»

Pour lui, l’AMB a failli à sa mission notamment, la protection et la promotion de la musique burundaise.

«Ceux qui font trop de bruit actuellement sont ceux-là mêmes qui n’ont rien fait pour aider l’association», rétorque Member.

En brandissant un procès-verbal de la réunion de l’AG de l’AMB du 10 novembre 2005 (élection des membres du comité), Member persiste et signe : «J’ai été élu à la tête de l’AMB.»

Ledit PV stipule que « tous les membres ont été élus dans la transparence, la sécurité et l’entente réciproques pour un mandat de quatre ans renouvelable. »

Le président de l’AMB avance que maintes réunions ont été organisées sans que les artistes ne répondent à l’invitation. Aux accusations de détournement, Bruno Simbavimbere en rigole : «Si on m’accuse ne fût- ce que pour 100 mille Fbu, ont-ils cotisé cette somme ? Si oui, qu’ils le disent.» Et de critiquer les artistes qui se sont plaints sur les réseaux sociaux : «Les linges sales se lavent en famille.»

Il se dit prêt à céder sa place pour un bon fonctionnement de cette association, tout en nuançant : « Etre chanteur ou musicien est une chose, être membre de l’Amicale en est une autre.»

Par ailleurs, il fait savoir que trente artistes ne peuvent demander sa démission alors que l’Amicale en regroupe plus de quatre cents.

Leonard Sinzinkayo, DG de la Culture, affirme qu’il est au courant de cette correspondance : « Je ne peux malheureusement pas m’exprimer tant que le ministre n’a pas donné son accord.»