Maggy-Ange Iradukunda, la brillante porte bannière

10-05-2017

Elue Miss Ntahangwa le 22 avril, elle a hâte d’honorer ce titre. Sûre de la réussite de ses projets, Maggy-Ange ambitionne d’en faire profiter sa commune.

Belle, mince, souriante, Maggy-Ange a tout d’une reine de beauté. C’est avec désinvolture, finesse et gestes savamment pensés, que celle qui a été couronnée « Miss Ntahangwa » s’est confiée sur son nouveau statut.

Mardi, 17h, Maggy-Ange Iradukunda nous a casés dans son agenda. Entre sa vie d’élève finaliste -elle décroche son diplôme en Informatique de communication-et ses activités à l’église, elle compte bien mener son rôle.

«J’ai toujours été animée d’un esprit de leadership et celui de personne qui veut créer de l’impact. C’est sûrement pour cette raison que je me suis présentée», livre-t-elle aisément.

Alors que l’agence Sawa Media Communication Center passe à l’Iteletique, où étudie la dorénavant Miss Ntahangwa, cette dernière n’a pas hésité une seconde à se présenter : « J’ai senti que je devais le faire. J’ai vu en ce concours une opportunité de réaliser mon rêve».

Celui de faire de Ntahangwa une commune qui se distingue: «Kamenge, où j’habite regorge beaucoup de personnes et bon nombre d’entre elles semblent désœuvrées. Cette main d’œuvre peut être profitable pour des fins positives».

Mieux connaître sa commune

Parmi les projets qui lui tiennent à cœur, la protection de l’environnement et l’encadrement des enfants en situation de rue de la commune Ntahangwa. Ces derniers ont été son cheval de bataille pendant la finale : «A chaque fois qu’il y’a de fortes pluies dans la capitale, les quartiers du nord de la capitale sont les plus touchés».

Parmi les activités dont veut s’occuper la miss Ntahangwa, planter des arbres, et aider à la canalisation des eaux des rivières tel Nyabagere, Ntahangwa et Kinyankonge.

Toutefois, reconnaît-elle, ce projet est une grande ambition : «Pour être plus efficace, je compte rallier mes efforts à ceux qui s’activent déjà pour cette cause».

Du haut de ses vingt-trois ans, Maggy-Ange estime que sa participation lui a été plus que bénéfique. « Je me suis documenté sur la commune Ntahangwa et j’ai appris pas mal d’information la concernant ». Entre autre, énumère-t-elle, le nombre d’hôpitaux, d’universités, … dont regorge ladite commune.

Alors qu’au départ Sawa Media Communication Center affirmait qu’une enveloppe de 5 millions de Fbu sera remise à la gagnante, l’heureuse élue n’a pas encore touché son prix. « Nous envisageons de réévaluer cette somme, car la même compétition va se faire dans les autres communes de la mairie», indique John Hero, président de Sawa Média

Tout comme l’heureuse élue, ses deux dauphines attendent d’être gratifiées au cours d’une soirée consacrée à la remise des prix.