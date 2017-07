Mabayi : tension à la frontière rwandaise

11-07-2017

Les habitants de la commune Mabayi accusent des militaires rwandais d’avoir assassiné une personne puis enlevé deux autres, le 28 juin dernier. L’administration promet de mettre fin à cette insécurité récurrente.

Colline Rutorero à 150 kilomètres de la capitale Bujumbura. Diverses activités battent leur plein, boutiques et kiosques sont ouverts. La vie semble suivre son cours normal, sauf que l’assassinat d’une personne et le kidnapping de deux autres par des hommes en tenue militaire de l’armée rwandaise sont sur toutes les lèvres.

La victime s’appelle Jean-Marie Habonimana. D’après ses proches, il est tombé sous les balles des éléments de l’armée rwandaise dans la nuit du 28 juin, non loin de la réserve naturelle de la Kibira. Selon Dany Bukuru, le père du défunt, son fils a été enlevé dans un premier temps puis tué par des militaires rwandais, alors qu’il était parti à la chasse à la lisière de la forêt faisant frontière commune avec le Rwanda. « Ces soldats ont franchi la frontière par la rivière Kaburantwa et ont opéré des patrouilles. Ils ont ensuite enlevé trois personnes, dont mon fils. Ils leur ont intimé l’ordre de traverser la rivière, mais mon fils a refusé. C’est là qu’ils l’ont tué. »

Ces propos sont corroborés par Wilson Bakara, chef collinaire de Rutorero, qui parle d’une incursion de soldats rwandais sur le sol burundais : « Au cours de cette patrouille pour le moins illégale, ces militaires rwandais ont kidnappé deux hommes, Selemani Mugiraneza et Samuel Bikorimana, toujours portés disparus. »

Bien plus, certains habitants de la commune Mabayi assurent qu’actuellement les militaires rwandais traversent souvent la rivière Kaburantwa à la frontière des deux pays, pour entrer illégalement au Burundi en passant par la Kibira.

« Une provocation de l’armée rwandaise »

Ces éléments de l’armée rwandaise trompent la vigilance des soldats burundais, commettent des atrocités sur les habitants des localités proches de la frontière et repartent tranquillement sans rien craindre, se lamentent des habitants rencontrés au chef-lieu de la commune Mabayi.

Dans une période ne dépassant pas un mois, confient les mêmes sources, cinq cas d’enlèvement se sont produits sur cette frontière. Cependant, regrettent-ils, les Burundais enlevés depuis leur pays restent jusqu’aujourd’hui introuvables. Ils demandent que ces incidents à la frontière cessent et réclament le retour immédiat de tous les Burundais enlevés par des Rwandais. Ils demandent également à la sous-région de résoudre ce différend entre les 2 pays par voie diplomatique.

Pour Joseph Iteriteka, gouverneur de la province Cibitoke, il s’agit ni plus ni moins d’une provocation et ce n’est pas la première fois. Et de rappeler qu’une situation similaire s’est produite également sur la colline Camakombe de la commune Mugina, le 21 juin, où une personne a été enlevée par des éléments en provenance du Rwanda, puis remise aux autorités burundaises après deux jours. Le gouverneur déplore que de tels incidents soient régulièrement rapportés sur d’autres points de la frontière avec le Rwanda dans sa circonscription administrative.

Concertation envisageable entre les autorités des deux pays

Interrogé, Joseph Iteriteka indique que des contacts avec les autorités rwandaises sont envisageables afin que ces incidents prennent fin. En attendant, il demande à ses administrés de signaler aux forces de l’ordre tout mouvement suspect susceptible d’être une infiltration de militaires rwandais sur le sol burundais.

Malgré ces assurances du gouverneur, Odette Nzobarantumye, épouse de Samuel Bikorimana, l’une des personnes enlevées, confie ne plus avoir d’espoir de revoir son mari vivant après plus d’une semaine. « Je pense qu’ils l’ont également tué, puis enterré dans la Kibira », laisse-t-elle entendre dans un sanglot.