L’usage des drogues injectables, une réalité au Burundi

L’usage des drogues injectables est une réalité au Burundi et elles font des ravages pour ceux qui les utilisent

Certains déplorent avoir perdu une partie de leur vie qu’ils ne pourront jamais récupérer. La police et les psychologues affirment que les toxicomanes sont des malades à faire soigner et non des criminels à mettre en prison. La marginalisation qu’ils subissent dans la société ne les aident pas dans leur combat pour la désintoxication

De son côté, l’association burundaise de lutte contre le Sida parle des risques énormes d’être infectés par le Sida pour ces personnes.

Cette association recommande un accent sur leur suivi pour stopper la propagation du SIDA