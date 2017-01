L’UA recommande une enquête indépendante et crédible

04-01-2017

La présidente de la Commission de l’Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, condamne avec fermeté l’assassinat du ministre Emmanuel Niyonkuru, intervenu dans la nuit du 1er janvier. Elle présente ses condoléances à la famille en détresse, au gouvernement et au peuple burundais.

La Sud-africaine exhorte les autorités burundaises à privilégier des voies pacifiques en vue de mettre un terme aux violences. De plus, elle appelle au lancement d’une enquête indépendante et crédible.

La présidente de la Commission réitère la position d’Addis-Abeba. « L’Union africaine reste convaincue que seul le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes et un consensus fondé sur le respect de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la Constitution pourront permettre au Burundi de retrouver la paix, la sécurité et la stabilité. », lit-on dans le communiqué.