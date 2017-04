L’Onu s’inquiète des slogans des Imbonerakure

26-04-2017

La vidéo polémique des jeunes du parti au pouvoir de la commune Ntega de la province Kirundo continue de faire parler d’elle. Pour le Haut-commissaire aux droits de l’Homme des Nations unies, ce cas est une partie émergée de l’Iceberg.

«Les slogans choquants appelant au viol repris par de jeunes hommes appartenant aux Imbonerakure dans plusieurs provinces du Burundi sont profondément inquiétants», lit-on dans le communiqué, du Haut-commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, sorti ce mardi 18 avril.

Zeid Ra’ad Al Hussein intervient à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo des jeunes du parti au pouvoir, de la commune Ntega en province Kirundo, appelant à engrosser les opposantes pour qu’elles enfantent des Imbonerakure.

Il assure que la manifestation de Ntega n’est pas un incident isolé : «Il s’agit de la partie émergée de l’iceberg. Près de 2.500 Imbonerakure, dans la province Kayanza, ont défilé le long de la route centrale, le 1er avril, en incitant au viol et à la violence contre les opposants. Dans la province Ruyigi, environ 200 personnes, dont des Imbonerakure, auraient aussi appelé le 8 avril à mettre enceintes les opposantes.»

Et de demander aux autorités de permettre au Bureau des droits de l’Homme des Nations unies d’enquêter sur «les allégations de violations graves» et d’aider à traduire en justice les auteurs de ces actes.

«La violence sexuelle est inacceptable»

Dans une déclaration sortie le lundi 10 avril, l’Union européenne rappelle que le rôle des autorités pour le respect des droits humains est primordial : «Le gouvernement du Burundi a la responsabilité première de la protection de la population, en particulier des femmes et des enfants, et a le devoir de prévenir et punir les crimes de violence sexuelle.»

Selon l’UE, la violence sexuelle constitue l’une des formes les plus odieuses de violation des droits de l’Homme et un crime contre l’intégrité des femmes et filles. Et de les exhorter à mener des investigations et à traduire les fautifs devant la justice : «L’Union européenne demande qu’une enquête approfondie soit menée, ses résultats publiés, et que les auteurs reconnus coupables de ces actes soient condamnés en application de la loi burundaise et des engagements internationaux du Burundi.»

Réactions



Hamza Venant Burikukiye : « Un complot contre le Burundi »

Pour ce président du collectif des associations des personnes infectées et affectées par le VIH/Sida (CAPES+), les déclarations de Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-commissaire aux droits de l’Homme de l’Onu, s’inscrivent dans le cadre d’un complot contre le Burundi. Et cela, affirme-t-il, résulte de la peur qu’inspire la force du parti Cndd-Fdd. «Néanmoins, la popularité du parti au pouvoir ne cesse de s’étendre sur le territoire national. Ce commissaire ne le voit pas d’un bon œil.» Mais, rassure cet activiste de la société civile, comme le parti présidentiel a mis Dieu en avant, ce complot est voué à l’échec. Et de conclure : «La CVR est à l’œuvre pour que la vérité éclate au grand jour.»

Tatien Sibomana : « Il y a risque d’embrasement »

«A notre niveau, nous pensons que celui qui s’arrogerait le droit de contester les déclarations du Haut-commissaire, soit il le ferait parce qu’il jouerait la complicité, soit par ignorance», réagit Tatien Sibomana, acteur politique.

Selon lui, toute personne avisée, qu’elle soit sur le sol burundais ou non, n’ignore pas la peur entretenue par les Imbonerakure. Il regrette que les autorités les laissent faire: « Cette jeunesse procède à des arrestations des policiers, voire des militaires. Elle torture et s’adonne aux actes de viol, … »

Cet homme politique craint le pire si rien n’était fait : «Si on ne prend pas le taureau par les cornes et qu’on n’arrête pas cette situation avant qu’il ne soit tard, il y a risque d’embrasement, de génocide.»

M. Sibomana souligne que les agissements des Imbonerakure rappellent les miliciens Interahamwe avant le génocide de 1994 au Rwanda.

Et d’interpeler la Communauté Internationale et la région à prendre leurs responsabilités pour mettre un terme aux manœuvres des jeunes du parti de l’Aigle. Car, insiste-t-il, ce n’est pas le gouvernement ou le parti au pouvoir qui peut le faire. «Des slogans et incitations au viol sont scandés dans des manifestations officielles et en pleine journée.»