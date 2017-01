Vérité et réconciliation : les lieux de mémoires

Roland Rugero et Antoine Kaburahe

Fosses communes, évitez la récupération politique

Samedi 14 janvier, le premier vice-président s’est rendu à Mwaro dans la zone où une fosse commune a été déterrée. La récupération politique, très malsaine il faut le dire, ne fait aucun doute. On peut en effet s’interroger sur le choc, la « surprise » affichée à Mwaro. En effet, le Burundi est un petit pays et la localisation de presque tous les charniers des différents massacres est connue.

En 2012, une équipe du journal Iwacu et une photographe italienne, Martina Bacigalupo, ont fait le tour du Burundi pour inventorier les principaux charniers. Iwacu a pu réaliser un numéro spécial sur ce tour et une exposition photo.

Certes, la tâche s’est révélée titanesque, ce sont des centaines de lieux, certains connus, d’autres anonymes, mais les reporters sont rentrés au moins avec une conviction: globalement, la mémoire populaire a gardé le souvenir des lieux où les gens ont été ensevelis. Je peux moi-même donner mon propre témoignage. En octobre 1993, toute ma famille paternelle, à l’exception d’une tante, a été massacrée dans la commune Bugendana (Gitega).

Des années plus tard, des voisins m’ont dit connaître où les miens gisent. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de Burundais connaissent ces lieux qui gardent les leurs. Ainsi, si on creuse dans le tournant de Nyambeho (Giheta), vers Mugera à un lieu précis, sur les bords de la Ruvyironza, à Kivyuka, etc., immanquablement on mettra à jour des restes humains.

Si des simples journalistes, sans beaucoup de moyens, ont pu dresser une carte (incomplète) des principaux charniers du pays, pour éviter la récupération politique comme on vient de le voir à Mwaro, ce week-end, la CVR pourrait les répertorier et y interdire les constructions. En attendant, les politiques devraient faire preuve de plus de décence envers ces lieux de mémoire…

EDITORIAL/ ICI GISENT

(Cet éditorial a été rédigé en janvier 2012)

« Il reste une seule ressource : se souvenir, se recueillir. Là où on ne peut rien « faire », on peut du moins ressentir »

A la veille de la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, votre magazine vous emmène en un voyage dans nos lieux de mémoire.

C’est un voyage difficile, douloureux que nous font découvrir Martina, Bacigalupo, photographe, et Roland Rugero, journaliste et écrivain. Ils ont sillonné tout le Burundi à la rencontre de ces lieux.

Leur duo a fixé et fait parler ces sites. Certains sont officiels, connus, honorés. D’autres sont inconnus, oubliés, « sauvages ». Mais tous chargés de douleur.

Notre histoire est jalonnée de dates qui sonnent comme des balles ou frappent comme des machettes : 1965, 1969, 1972, 1993…

Pourquoi cette quête ? Parce que nous nous devons la vérité. Parce qu’il est impossible d’oublier où les nôtres furent, tués, jetés, ensevelis sans sépulture.

Nous ne prétendons pas avoir vu et montré tous ces lieux de mémoire. Mais tout au moins, les sites visités ont tous la particularité de conserver plusieurs victimes. Pour nous il n’y a pas de « petit charnier ».

C’est donc à un véritable pèlerinage qu’Iwacu vous invite, pour cheminer vers ces lieux, guidés par l’empathie car nous tous avons souffert.

Depuis notre enfance, notre culture nous commande de savoir encaisser, de taire notre douleur : les larmes d’un « vrai » homme « coulent à l’intérieur » enseigne la sagesse ancestrale.

Mais on ne pourra pas nous réconcilier dans l’hypocrisie, sans mettre les mots sur nos maux. Connaître et reconnaître ces charniers où reposent nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs est un premier pas dans ce travail de mémoire. Nous réconcilier en quelques sortes avec nos morts.

Dans ces pages, nous ne vous disons pas vraiment pourquoi et comment, les nôtres sont morts. Ce sera le travail de la Commission Vérité et Réconciliation, nous vous disons simplement : « Ici gisent. »

Vérité et réconciliation : les lieux de la mémoire

On l’attendait depuis des lustres. Finalement, la Commission Vérité et Réconciliation est annoncée pour ces premiers mois de 2012… Une année qui s’annonce donc agitée, pleines de révélations, ou, dirions-nous, jonchée de mémoires.

Iwacu, Le magazine, vous propose un carnet de voyage de Roland Rugero, journaliste, écrivain et Martina Bacigalupo, photographe. Ils nous invitent, non, ils nous embarquent littéralement dans un voyage dans le temps, vers ces lieux qu’on n’oublie pas, qu’on ne peut pas oublier car gravés dans nos mémoires.

Un voyage dans ce passé triste, sanglant, qui hante nos mémoires. Ah ! La mémoire, justement : elle est sélective, vindicative, parfois simplement commémorative. Et les Burundais rencontrés n’ont rien oublié. Ils se souviennent des scènes terribles, des images innommables, insoutenables, les massacres des leurs lors des différentes tragédies qui frappé le Burundi.

Le récit est une alchimie de mots et d’images : la plume et l’objectif pour faire parler ces « lieux de la mémoire ». Il y a des croix, parfois il n’y en a pas. Il y a des murs ou du vent. Il y a des tombes ou des pierres. Des fleurs ou des ronces. Mais sous terre des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards. Et dans les yeux de ceux qui racontent leurs violents départs, des larmes pudiques, comme on sait si bien pleurer silencieusement, par ici. Parfois, pour avoir trop pleuré, les larmes ont tari. Mais la douleur est toujours là. Pesante. Des souvenirs précis.

De ces rencontres, une grande leçon. Et la Commission Vérité et Réconciliation doit le savoir : les morts de nos tragédies hantent toujours notre présent. Jean Cocteau l’avait bien dit : « Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants ».

Captatio benevolentiae

Chère lectrice, cher lecteur, le travail que nous proposons ici n’est pas exhaustif (loin de là) mais plutôt symbolique: en se basant sur le ressenti de ces quelques Burundais rencontrés sur place, nous leur avons laissé la parole (ijambo) pour qu’ils nous racontent, dans leurs mots et leur culture, ces lieux chargés de souvenirs. Nous implorons donc votre clémence et nous espérons que ce voyage vous sera aussi riche qu’il l’a été pour nous.