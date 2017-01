Sébastien, la mémoire de Kizi

Roland Rugero et Antoine Kaburahe

Photos : Martina Bacigalupo, photographe indépendante

Cinq dates marquées derrière la porte. La lumière d’une torche éclaire cinq traînées d’encre rouge : « Personne ne sait la signification de ces chiffres. Ils me rappellent qu’à cinq reprises, la mort m’a rendue visite », murmure Sébastien*, 59 ans.

Sébastien, Hutu, veuf, éleveur et agriculteur, visage vif, dans lequel on lit des choses dites et d’autres tues… Il a noté toutes les attaques. « La première, celle 29 mars 1995. Ce matin-là, les militaires tout être humain sur leur passage sur les colline de Kizi », raconte Sébastien qui perdra sa mère et un de ses fils. Le millier de familles vivant alors à Kizi est presqu’exclusivement hutu, « les rares Tutsi ayant rejoint les sites de déplacés par peur des massacres comme ceux de 1993 ».

Parmi les militaires en opération ce mercredi de mars 1995, des civils qui tuaient et surtout pillaient, des déplacés tutsi du camp de Gitaramuka (Karusi). Les massacres feront « deux cent morts » selon les décomptes des habitants de Kizi, qui procèdent à l’enterrement des leurs quelques jours .

Moins d’un mois après, le 20 avril 1995, les rebelles attaquent Sébastien, soupçonné d’être de mèche avec l’armée et les déplacés de Gitaramuka. Le veuf parvient à échapper à la mort. Il survivra encore à trois autres attaques.

Bien des années après, le calme est revenu à Kizi. Ce père de famille de six enfants, se dit prêt à témoigner devant la CVR. « L’essentiel, c’est que les auteurs des différents crimes qui ont endeuillé notre pays soient connus, reconnaissent leurs crimes, se repentent et demandent pardon. Sinon, le pays risque de retourner dans la guerre ! Moi-même, j’ai perdu des membres de ma famille, mais je ne suis pas en train de demander justice. »

Pour lui, il faut restaurer la confiance: « Vous autres qui vivez à Bujumbura, vous avez été à l’école, votre conception de la justice repose sur la punition (uguhana). Très différente de la culture du Burundi des bananerais (mu rutoke), celle que nous avons hérité de nos ancêtres. Eux ne punissaient pas physiquement les criminels, mais ils annonçaient à la communauté les noms de ceux qui ont commis un crime ».

D’après Sébastien, le criminel était mis au ban de la société. Lors des fêtes, on lui servait son vin à part, dans un pot cassé. Il était couvert d’opprobre. S’il venait s’excuser devant l’assemblée, les sages lui prescrivaient, selon la gravité de son crime, une amende. Puis il était réintégré dans la communauté.

On ne punissait pas physiquement celui qui avait tué, et surtout, on ne le tuait jamais. « Wihora uwawe ukamara umuryango »- « Tu te venges de la mort du tien, et tu décimes ta [propre] famille », confie Sébastien dans un large sourire. Pour lui, seul le pardon met un terme au cycle de violence.