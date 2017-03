Les souffrances invisibles

On peut encore espérer bâtir un Burundi meilleur »Le père Déogratias Maruhukiro, représentant du RAPRED-Girubuntu en collaboration avec l’Institut « Caritaswissenschaft » de l’Université de Freiburg, est déterminé à venir en aide aux Burundais souffrant de traumatismes liés aux différentes crises politiques. Son cheval de bataille : l’expérience des chercheurs et partenaires allemands.

Que de cœurs et de vies brisés au royaume du tambour et du roi Mwezi Gisabo. L’histoire marquée par des tensions et des troubles depuis la veille de son indépendance en 1961 n’a fait qu’accumuler les ravages psychologiques dans la société de ce petit pays de l’Afrique de l’Est.

Comment la famille du Roi Mwambutsa a-t-elle vécu l’assassinat de ses deux fils, le Prince Louis Rwagasore en 1961 et le roi Ntare V en 1972 ? Comment en 1965, la famille de Pierre Ngendandumwe, ancien premier ministre, a-t-elle vécu la disparition de ce père de quatre enfants ? Comment en 1969, certaines familles ont-elles vécu la disparition des leurs, tués parce qu’ils n’étaient pas tout simplement nés à Bururi (au sud du Burundi, province natale de trois ancien chefs d’Etat, ndlr) ? Comment en 1972, des centaines de milliers de familles ont-elles vécu les massacres perpétrés contre les leurs parce qu’ils étaient tout simplement nés Hutu ? Comment ces mêmes familles ont-elles vécu l’interdiction de pleurer les leurs ?

Comment en 1988, à Ntega-Marangara, au nord du Burundi, des gens ont-ils vécu la folie meurtrière entre anciens voisins ? Comment en 1991, dans la capitale Bujumbura et dans la partie ouest du Burundi, des familles ont-elles vécu la disparition des leurs, suite à une ‘pseudo’ attaque des rebelles du mouvement Palipehutu FNL ?

Comment deux ans plus tard, en 1993, la famille de feu Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu, a-t-elle vécu cette terrible tragédie à trois mois de sa prise du pouvoir ? Comment des centaines de milliers de Burundais pour la plupart Tutsi ont-ils vécu les massacres à grande échelle qui ont suivi comme une sorte de ‘vengeance’ ?

Comment des Burundais ont-ils vécu les dix ans de guerre civile avec comme conséquence la perte des milliers de vies humaines?

Comment en 2013 à Gatumba, une trentaine de familles a ont-elles vécu la disparition des leurs, assassinés alors qu’ils partageaient un verre dominical?

Comment depuis 2008, des familles des militants FNL ont-elles vécu des massacres perpétrés contre les leurs, comme si l’appartenance à ce parti était un péché mortel ?

Comment, depuis avril 2015, plus de mille familles vivent-elles le deuil de leurs enfants, maris, épouses, proches, amis et voisins parce qu’ils ont (ou pas) dit tout simplement ‘basta’ à la violation de la Constitution, la bible républicaine et de l’Accord d’Arusha? Une pensée spéciale est dédiée aux familles de tous ces innocents comme Jean Népomucène Komezamahoro, un jeune adolescent étranger à la politique, au petit Don, assassiné avec son père à Ngagara et aux deux frères jumeaux assassinés le 1er juillet à Mutakura avec leur père.

L’heure de soigner les blessures a sonné

C’est dans la grande salle de l’archevêché de Freiburg, dans le sud de l’Allemagne, que Père Déogratias Maruhukiro, du Réseau Africain pour la Paix, la Réconciliation et le Développement durable (RAPRED-Girubuntu), a organisé en ce début de décembre 2016, la première journée de réflexion sur le traumatisme.

La salle accueille de nombreux chercheurs, universitaires, médecins, psychologues, représentants des associations allemandes, partenaires de RAPRED-Girubuntu, de l’Etat de Baden-Württemberg ainsi que de l’association allemande de développement, SEZ, partenaire incontournable du Burundi en matière de développement.

Ce thème est rarement abordé et le Père Schoensttatien a choisi d’en parler parce qu’il estime que c’est plus qu’urgent : « Les traumatismes subis pendant différentes guerres sont peut-être à l’origine des crises d’aujourd’hui. » Selon lui, on pense moins à soigner ces souffrances invisibles, souvent psychiques et spirituelles qui ne se manifestent pas directement, alors qu’elles causent beaucoup de dommages.

A la tête d’une association qui prône la paix et la réconciliation, Déogratias Maruhukiro indique qu’il s’en voudrait de parler de paix alors qu’il y a des gens qui vivent au quotidien le traumatisme.

Plus de 300 000 Burundais en exil, déplore cet ancien recteur du Sanctuaire marial du Mont Sion Gikungu, qui pour la plupart souffrent de traumatisme physique et psychique, méritent d’être assistés et accompagnés : « Tout le monde devrait hausser la voix. Ce n’est pas le seul travail des églises, et pas non plus celui de la seule église catholique dont je fais partie. »