Journée Internationale des droits de la Femme : les guerrières

Francine Rumuri et Aimée Ishimwe, deux femmes, une seule motivation : rendre la ville de Bujumbura plus propre. Animées d’une motivation hors pair, elles s’activent à faire démarrer leur projet.

« Les ménages et la ville de Bujumbura croulent sous ses déchets », c’est ce constat qui a poussé Francine Rumuri et Aimée Ishimwe à mettre en marche leur entreprise Ish Tri Company. Convaincues de la réussite de leur projet, elles croient que les femmes ont un rôle primordial à jouer. «Si une femme est propre, le reste de la maison le sera.»

Ce projet de recyclage a vu le jour en décembre 2015. Francine et Aimée remportent alors le prix d’Impact Hub sous le thème Bujumbura ville propre. Alors qu’elle fait un voyage en Thaïlande, Francine voit le système de tri y effectué : «J’ai exporté la même pratique de recyclage de déchets biodégradables et visiblement le projet a convaincu.»

Pour ce duo, il temps de mettre un terme à l’insouciance déconcertante des citadins face aux déchets : « Il est devenu normal de faire des courses chez des vendeuses de légumes assises dans un tas de déchets », regrette Aimée.

Elle affirme que ces derniers, au lieu de polluer l’environnement, vont être utiles à la fertilisation. « Notre tâche est de collecter ces déchets biodégradables pour en faire un compost de qualité qui sera revendu.» Francine et Aimée estiment que ce compost sera vendu 500Fbu le kg. Toutefois précisent-elles, le coût va dépendre du coût de production.

La cause environnementale, une préoccupation

Avec une série d’activités toutes tracées, Francine et Aimée sont déjà préparées. Ainsi dans chaque ménage sera distribué trois poubelles de couleurs différentes : «Dans l’une d’elles sera versée des débris végétaux, dans l’autre des objets en plastique et dans la dernière des déchets restants»

Après la collecte, fait savoir Aimée, les déchets biodégradables seront entassés sur un terrain. Ensuite y sera ajoutée de l’eau, des fertilisants pour obtenir un compost de qualité. «Nous avons engagé un ingénieur agronome pour ces travaux », tient à préciser Francine.

Ce binôme a déjà acquis un terrain dans la zone Ruziba de la commune Muha et reçu l’autorisation de la mairie d’intégration des activités dans la zone Kinindo (zone pilote). Toutefois, il attend toujours un certificat de conformité environnementale dans le ministère de tutelle.

Ce couple avoue qu’elle a du pain sur la planche : le plus urgent est plutôt de conscientiser les citadins sur la bonne gestion des déchets.

Alors que le thème national pour cette année est «la protection de l’environnement clé de sécurité alimentaire et de l’autonomisation de la femme», Francine et Aimée se disent que c’est le but même de leur mission : «parier la dégradation de l’environnement et aider dans la fertilisation du compost par l’octroi d’un bon compost»

Pour une meilleure efficacité, Francine et Aimée disent que les femmes auront un grand rôle dans leur entreprise : «Nous prioriserons les femmes ayant la même qualification que les hommes » Pour ces environnementalistes l’explication est aussi simple : «La femme se retrouve partout. Elle est enseignante, elle éduque ses enfants, elle est travailleuse domestique. Une femme éduquée éduque les autres »