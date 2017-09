L’Office du Haut-Commissariat des Nations unies attaqué

15-09-2017

Des hommes armés non encore identifiés ont attaqué, dans la nuit de mardi à mercredi 13 septembre, les bureaux de l’Office du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme à Bujumbura. La police dit avoir commencé des enquêtes.

C’était aux environs de 2h du matin quand un groupe d’hommes armés non encore identifié a fait irruption dans les bureaux du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme sis à l’Avenue Makamba, zone Rohero en commune Mukaza de la Mairie de Bujumbura. «Six hommes armés ont menacé les agents de sécurité qui montaient la garde avant de s’introduire dans les bureaux», racontent des sources sur place.

Dans un premier temps, le porte-parole du ministère de la Sécurité Publique, Pierre Nkurikiye, a indiqué que la police n’a pas d’informations faisant état d’une attaque survenue aux bureaux du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme à Bujumbura. Selon lui, il n’y pas a eu de plainte à ce sujet, «ce qui laisse entendre qu’il s’agit d’histoires fabriquées de toute pièce.» Ce jeudi dernier, Pierre Nkurikiye a fait savoir qu’une plainte a été déposée et que les deux gardes de sécurité qui étaient de service ce jour-là ont été appréhendés pour interrogatoire.

Toutefois, la police exclue déjà la piste d’une attaque car sur son compte twitter, on peut lire : «Cas de l’Office de @UNHumanRights à Bujumbura: Informée, @BurundiPolice enquête maintenant et exclue déjà toute attaque. 2 gardiens arrêtés»

Genève y est pour quelque chose?

Elizabeth Throssell, chargée de la communication à l’Office du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme à Genève, confirme que des hommes armés ont fait irruption dans leur bureau à Bujumbura, le 13 septembre aux environs de 2h30 du matin. «Nous avons immédiatement porté plainte contre X devant les autorités compétentes.» Selon les premières constatations, poursuit-elle, aucun dommage matériel n’a été rapporté. «L’incident fait l’objet d’une enquête et nous ne pouvons donc fournir aucune information supplémentaire pour le moment.»

Dans un communiqué de presse, le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, fait savoir que les premiers éléments de l’enquête révèlent que ces malfaiteurs, dont un avait un fusil de type kalachnikov d’après lui, ont utilisé de fausses clés en leur possession. «Bien qu’ils se soient introduits dans les bureaux, ils n’ont rien emporté et ils n’ont causé de dégâts ni matériels ni humains. «L’enquête se poursuit pour identifier les malfaiteurs ainsi que les tenants et les aboutissements de leur acte.» Il demande au public de se garder de tirer des conclusions hâtives sur les auteurs ainsi que leurs motivations. Et de souligner que quand Pierre Nkurikiye a réagi, la police judiciaire n’avait pas encore été saisie.

Pour Me Lambert Nigarura, activiste des droits humains, l’attaque des bureaux de l’Office du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme est un message clair que le gouvernement du Burundi veut transmettre aux Nations unies à la suite du rapport de la commission internationale d’enquête sur le Burundi. « Cela rentre dans la droite ligne du pouvoir de Bujumbura de vouloir fermer définitivement ce bureau pour continuer à massacrer le peuple à huis clos, sans témoins et loin des regards gênants.»

Ces 18 et 19 septembre prochains, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU se penchera une nouvelle fois sur la situation au Burundi. La Commission d’enquête sur le Burundi présentera à Genève, lors de la trente-sixième session de cet organe onusien, son rapport. Le 4 septembre dernier, cette commission a rendu son rapport où elle indique que des crimes contre l’humanité sont commis au Burundi depuis avril 2015. Dans la foulée, elle a demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d’enquêter sur ces crimes.

Rappelons que Bujumbura a décidé, en octobre 2016, de suspendre toute collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme à Bujumbura.