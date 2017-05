L’Histoire de l’UE peut inspirer le Burundi

10-05-2017

Célébration ce 9 mai 2017 de la Journée de l’Europe. Une occasion pour l’ambassadeur Wolfram Vetter de démontrer comment, à l’instar de l’Union européenne (UE), le Burundi peut consolider la paix et asseoir le développement.

L’ambassadeur de l’UE au Burundi a d’abord brossé l’historique de la naissance de cette organisation. Selon lui, la signature du Traité de Rome le 23 mars 1957 marque la concrétisation des propositions formulées par l’homme politique français, Robert Schuman, en faveur de la réconciliation et de l’unité européenne. Schuman avait proposé, le 9 mai 1950, aux pays européens qui s’étaient combattus durant la première et deuxième guerre mondiale, de mettre en commun quelques secteurs de la vie économique. L’idée était que cette mise en commun constituerait une base pour bâtir une Europe en paix. Cette proposition, connue sous le nom de « Déclaration Schuman », qui marque la réconciliation franco-allemande, est considérée comme l’acte de naissance de l’Union.

Monsieur l’ambassadeur a rappelé les grandes réalisations de l’Union européenne durant les 60 ans d’existence. Il a cité notamment la création d’un espace économique unifié, l’euro, la suppression des frontières.

Une paix durable

Pour l’ambassadeur Wolfram Vetter, la grande réussite de l’Union pendant cette période est la paix durable, après les deux guerres mondiales qui ont fait des millions de morts.

D’après lui, l’histoire de l’Europe du 20ème siècle peut inspirer ceux qui cherchent une sortie durable de cycles de violence tels que ceux qui ont affecté le Burundi depuis 1962. En effet, poursuit-il, seule la réconciliation peut former une base pour la paix et la prospérité.

« Pour sortir des cycles de violence et pour construire une paix durable, il faut reconnaître ses torts et ses responsabilités mais aussi avoir la volonté de se réconcilier. »

Par ailleurs, l’ambassadeur de l’Union européenne a encouragé le Burundi à poursuivre son intégration dans les ensembles régionaux et sous régionaux.

Un dialogue inclusif inter-burundais

Selon l’ambassadeur Wolfram Vetter, la situation au Burundi ne s’est pas encore normalisée depuis les événements en 2015. Il estime que la sécurité qui est revenue reste superficielle et fragile. D’après lui, les violations de droits de l’homme, les cas de tortures, les disparitions continuent à être rapportés, l’espace politique et l’espace pour les médias et la société civile sont fortement réduits.

C’est pour cette raison que les efforts de la médiation et de la facilitation de la sous-région restent primordiaux pour organiser un dialogue inclusif inter-burundais. D’après lui, il est essentiel que toutes les parties prenantes, sans exceptions, démontrent leur volonté politique de participer sans préconditions. Ce dialogue devrait aboutir à une feuille de route pour une sortie de la crise.

Par ailleurs, l’ambassadeur a précisé que l’Union européenne soutient pleinement l’agenda de 8 points qui ont été identifiés et sur lesquels les participants au dialogue sont tombés d’accord.

« Les engagements attendus de la part du gouvernement burundais contenus dans la décision de l’article 96 de l’Accord de Cotonou sont tout à fait cohérents avec les 8 points de la médiation de la Communauté est-africaine. » Selon l’ambassadeur, des progrès sur ces points permettraient à l’Union de relancer graduellement sa coopération directe avec le gouvernement.

De son côté, Alain-Aimé Nyamitwe, ministre des Relationsextérieures du Burundi, soutient que la paix et la sécuritérègnent sur toute l’étendue du territoire. En témoignent,a »irme-t-il, des visites des diplomates à l’intérieur du pays :«Vous en êtes tous témoins. Vous venez de rentrer destournées dans le centre du pays». Le chef de la diplomatie burundaise indique que legouvernement privilégie le dialogue externe mené par lefacilitateur Benjamin Mkapa. Et d’ajouter qu’à condition qu’ilsoit organisé en respect des normes et conditions acceptables.