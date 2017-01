24-01-2017

Ce dimanche 22 janvier, la fédération burundaise de karaté (Febuka) a renouvelé ses instances dirigeantes. Un nouveau président et un comité exécutif ont été élus pour un mandat de quatre ans. Une équipe avec du pain sur la planche au regard des grands chantiers qui l’attendent. Entre autres, la relance de ses activités au point mort depuis bientôt deux ans.

Dans son discours, Christophe Nkurunziza, le nouveau président, dira que l’heure des résultats a sonné : «Fini le temps de ces tours de passe-passe qui ont longtemps empiété sur la bonne marche de nos activités. Désormais, c’est une nouvelle ère qui débute. »

Parmi les autres priorités figurent la promotion de son image auprès des sponsors locaux et internationaux et sa vulgarisation à l’intérieur du pays. Sans oublier la mise sur pied d’une commission chargée de stimuler les filles pour plus d’investissements dan cet art martial.

M.Nkurunziza et son équipe doivent s’armer d’un courage sans faille. C’est un impératif pour espérer décrocher un ticket qualificatif aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.