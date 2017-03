Levée de voile ou la cérémonie dénaturée

19-03-2017

Cette pratique est désormais célébrée le même jour que le mariage. Selon un spécialiste des questions culturelles, la levée de voile a perdu son sens originel.

Faute de moyens ou de temps, la levée de voile est désormais, dans la plupart des cas, célébrée le même jour que le mariage. De plus, des couples régularisant leur union se prêtent à cette cérémonie, pourtant connue dans la tradition comme symbolisant la consommation du mariage.

D’autres pratiques controversées ne cessent de dénaturer cette pratique traditionnelle. Alors qu’il est membre d’un comité de mariage, R.I. sera plus que désorienté de voir des caisses de boissons avec des bouteilles vides en guise de présents apportés à la famille. «Faute de moyens le comité a décidé qu’aucune autre dépense n’allait être enregistrée. » Suite au dénuement de la famille de la jeune épouse, le marié avait pris toutes les dépenses à sa charge.

Alors que sa femme était enceinte, D.N. a cédé face aux pressions de sa famille et de sa belle-famille. « Pour moi, c’était une perte de temps et d’argent. »

Fidèles à la tradition, ses parents et beaux-parents ont insisté pour que la cérémonie se fasse le lendemain du mariage. «J’ai refusé», confie D.N. tout en affirmant que leurs parents craignaient plus leur église et la pression sociale.

C.B., quant à lui, a tenu bon. Au moment où il habitait avec sa femme depuis un bon bout de temps, il a dit niet à cette cérémonie, malgré la volonté de ses parents. « J’avais d’ores et déjà expliqué à ma famille et à ma belle-famille que cette fête ne rimerait à rien.»

« Cette cérémonie n’existe que de nom »

Un argument qui est facilement passé auprès de sa belle-famille. «Mon beau-père ne s’y est pas opposé. Et nous nous sommes évité des dépenses et une célébration dépourvue de sens.»

Pour Félicien Bankuwunguka, diplômé en langues et littératures africaines et féru des questions culturelles, faire la levée de voile le même jour que le mariage remet en cause le principe même de cette cérémonie. « On fait la levée de voile quand le mariage n’a pas encore été consommé. Or, c’est une des significations premières de cette pratique. »

M. Bankuwunguka est également remonté contre des couples qui pérennisent cette pratique, alors qu’ils sont sexuellement actifs. « C’est un comble ! La remarque est d’autant plus valable quand la jeune épouse est enceinte. » Pour lui, cette cérémonie n’existe que de nom.

Toutefois, ce passionné de la culture ne cache pas son envie de voir cette pratique continuer : « Les contraintes de temps et de finances peuvent se justifier. Mais pour ceux qui savent que la jeune épouse n’est plus vierge ou qu’elle est enceinte, cette pratique n’est que mensonge.»