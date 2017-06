Levée de deuil définitive de Jacqueline NIBITANGA

23-06-2017

La famille KADERI Dominique résident au Burundi en communion avec ses enfants résidents en Belgique, abbé Ignace NIVYAYO et son frère NZEYIMANA Adolphe résident en Suisse, annonce aux parents, amis et connaissances, qu’elle procédera à la levée de deuil définitive de sa regrettée fille et sœur feu Jacqueline NIBITANGA.

Une messe d’action de grâce en sa mémoire sera célébrée le dimanche 02 juillet 2017 à 12h00 en l’église de Saint Marc à Uccle : Avenue de Fré, 74 à 1180 Uccle/Bruxelles.

Après la messe, un verre d’amitié sera partagé à la même adresse.

La famille KADERI Dominique, l’abbé Ignace et son frère Adolphe remercient tous ceux qui les ont soutenus en ces moments difficiles et remercient déjà ceux qui se joindront à eux en cette circonstance.

Moyen de transport public :

→ Venant de la gare du midi, prendre le Tram 4 en direction de Stalle, s’arrêter à Heros et prendre :

1) soit le bus 43 direction Observatoire et descendre à l’arrêt ZEECRABBE

2) soit le bus 38 direction gare centrale et descendre à l’arrêt ZEECRABBE

→ Venant de la gare centrale, prendre le bus 38 direction Heros et descendre à l’arrêt ZEECRABBE

→ Tram 92 direction Fort Jaco, s’arrêter à Heros et prendre le bus 38 direction gare centrale ou 43 direction Observatoire et descendre à l’arrêt ZEECRABBE

Pour ceux qui viennent en voiture, un parking de 50 places vous sera réservé derrière dans la cour de l’église Saint Marc.

Les personnes de contact :

1) Abbé Ignace : 0465 85 50 20

2) Adolphe : 0041 786 41 34 49

3) Jimmy : 0473 49 33 77

4) Dieudonné : 0473 27 80 03

5) jojo : 0477 31 54 59

6) Janvier : 0494 27 46 14

7) Anne : 0496 83 77 85

8) Claudette : 0486 99 69 76

9) Béatrice : 0484 64 49 08

10) Longuest : 0485785525