Lettre ouverte à M.Gacece

27-04-2017

Cher Monsieur Gacece,

Dans un commentaire publié par le journal Iwacu, ce 26 avril 2017, vous analysez l’incitation des Imbonerakure de Ntega à » engrosser les bakeba » avec une désinvolture absolument inacceptable.

Pour une fois, il faut le souligner et saluer la démarche, même le CNDD-FDD a désavoué un groupe d’Imbonerakure et a publié « le communiqué de presse N°0002*17-SNIC » à la suite de la diffusion mondiale d’un « document audiovisuel montrant des jeunes de la province Kirundo à Ntega ». Ces jeunes hommes en uniforme et en rangs, entonnaient en chœur une chanson qui a suscité l’émoi et la condamnation unanime de la communauté internationale.

« Malheureusement, contrairement aux idéaux du CNDD-FDD, indique le communiqué, certains jeunes ont entonné une chanson qui ne concorde ni avec les mœurs ni avec l’idéologie du Parti CNDD-FDD.

Le Parti CNDD-FDD, ajoute le communiqué, a condamné avec la dernière énergie cet écart de langage et la Commission de discipline est déjà à pied d’œuvre pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés. »

Enfin, poursuit le communiqué signé par Mme Mutoni, Secrétaire National Chargée de l’Information & Communication « le Parti CNDD-FDD exhorte les Imbonerakure à rester sur la voie de l’exemplarité pour poursuivre le Grand Chantier de la Paix, de l’Unité, de la Démocratie et du Développement dans notre pays. »

Même si les termes de la condamnation du CNDD-FDD sont sans ambiguïtés et sont louables, il faut néanmoins relever que ce parti se trompe en estimant que les propos des Imbonerakure de Ntega constituent seulement un simple écart de langage.

En effet, le code pénal burundais qualifie le viol de crime. En outre, depuis le jugement du génocide des Tutsi commis au Rwanda en 1994, le viol constitue un élément constitutif de génocide. Je m’explique.

Il faut évidemment qu’il soit prouvé que toutes les victimes du viol au Burundi depuis la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza appartiennent à une même communauté « ethnique » burundaise.

Entre parenthèses, il faudra ajouter aussi dans la catégorie des crimes sexuels passibles d’être qualifiés d’éléments constitutifs d’un génocide, la castration de plusieurs jeunes hommes burundais depuis deux ans.

Dans ce cas précis, la castration relève des critères d’appréciation de la commission d’un génocide aux termes de « la convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide » adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1948.

Dans ce cas aussi, il faudra prouver devant la Justice internationale que les hommes victimes de castration depuis la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza appartiennent à une même communauté ethnique burundaise. Cela prouverait, en effet, que les présumés coupables qui ont infligé la castration à de nombreuses victimes avaient bel et bien l’intention d’empêcher leur « groupe humain d’avoir des enfants. » Ce crime de castration serait considéré aussi comme un élément constitutif d’un génocide.

D’ailleurs, ce n’est pas par hasard que la chanson incriminée des Imbonerakure de Ntega soulève l’émoi. En effet, elle participe à un processus susceptible de constituer un élément constitutif du génocide au Burundi. Par conséquent, la condamnation de la chanson des Imbonerakure ne constitue pas une vue d’esprit ou une facilité politique pour alarmer l’opinion mondiale.

Dans votre propre analyse, la phrase stupéfiante suivante constitue du reste, une preuve évidente que vous interprétez la chanson des Imbonerakure comme une incitation au viol qui vise un groupe ethnique ciblé.

Vous écrivez ceci : « Je trouve plutôt que c’est une façon indirecte d’inciter à des relations inter-ethniques. » Autrement dit, si l’on comprend bien votre raisonnement, les Imbonerakure chercheraient à avoir, bien entendu sans le consentement des femmes d’un groupe ethnique différent du leur, des relations sexuelles pour « inciter à des relations inter-ethniques. »

Or, forcer une femme à avoir des relations sexuelles sans son consentement afin de créer une soi-disant mixité inter-ethnique, cela s’appelle du viol. Tout simplement. Mais il faut pousser plus loin l’exercice intellectuel pour décoder votre langage crypté.

En effet, il est de notoriété publique, à moins que je ne me trompe, que l’écrasante majorité des jeunes Imbonerakure appartiennent au groupe ethnique « hutu » burundais. Autrement dit, pour parler franchement, vous admettez que les jeunes Hutu appartenant aux Imbonerakure qui défilaient à Ntega puissent chanter des chansons pour « inciter à des relations inter-ethniques ». Stupéfiant ! Pourquoi ?

Parce que le choix des femmes appartenant à des groupes ethniques autre que les Hutu est très limité au Burundi. Pour permettre aux Imbonerakure Hutu de réaliser la mixité inter-ethnique forcée que vous appelez de vos vœux, les femmes qui ont déjà subi le viol depuis la contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza et les futures victimes de viol, ne peuvent être que Tutsi, Twa ou Ganwa. Ce qui prouverait, par conséquent, l’intention génocidaire du viol des femmes de ces trois groupes ethniques par les Imbonerakure.

Le sens du mot kirundi « umukeba » utilisé dans la chanson des Imbonerakure de Ntega mérite aussi qu’on s’y attarde un peu. Le sens premier de ce mot est traduit par le mot français de « co-épouse ». Dans une famille ou le père est polygame, où il est marié au moins à deux épouses, les co-épouses, s’appellent « abakeba » entre elles.

Et comme les relations entre « co-épouses » sont précisément marquées par le conflit familial et la jalousie permanente entre les femmes mariées à un seul homme, le mot « umukeba », en kirundi, s’applique, par extension, à une personne dont il faut se méfier et qu’il faut, de ce fait tenir à l’écart.

Quand les Imbonerakure de Ntega chantent qu’il faut « engrosser les bakeba afin qu’ils donnent naissance à d’autres Imbonerakure », cela veut dire, d’après le premier sens littéral du mot, que des jeunes gens Hutu souhaiteraient, en fait, violer la deuxième femme de leur père qui n’est pas leur mère.

Mais ce n’est certainement pas ce sens qu’il faut retenir pour comprendre leurs intentions. Il faut plutôt se rendre à l’évidence. Les Imbonerakure chantent en chœur des chansons qui incitent à des relations sexuelles inter-ethniques forcées avec des « bakeba », avec des femmes appartenant à des groupes ethniques qu’ils détestent, dont ils se méfient ou qu’ils jalousent.

C’est pour cette raison que le communiqué du CNDD-FDD évoqué plus haut est louable. Si seulement le parti considérait que le viol et par conséquent l’incitation à commettre un crime constitutif d’un génocide est une infraction très grave qui ne peut pas être qualifiée de simple écart de langage.

Pour rappel, le communiqué « exhorte les Imbonerakure à rester sur la voie de l’exemplarité pour poursuivre le Grand Chantier de la Paix, de l’Unité, de la Démocratie et du Développement dans notre pays. »

Pour conclure, fermez les yeux, pensez un seul instant à toutes les femmes qui vous entourent dans votre vie, qui vous aiment et que vous aimez tant. Accepteriez-vous qu’elles subissent les assauts sexuels indignes, dégoutants et criminels ? Seriez-vous toujours d’accord pour considérer que les chants des Imbonerakure à Ntega ne constituent qu’une incitation à d’innocentes et anodines « relations inter-ethniques » ?

Ne soyez plus complaisant avec les incitations à commettre un crime qui constituerait une violence physique et morale ainsi qu’un traumatisme psychique insupportables pour votre mère, votre femme, votre sœur, votre fille !

Athanase Karayenga

Le 26 avril 2017

Commentaire de Gacece

Juste une petite observation…. Dans cette fameuse vidéo, les jeunes Imbonerakure ne scandent pas de « violer les opposantes », mais de les « engrosser pour qu’elles mettent au monde des Imbonerakure ».

Ce qui nous amène à la question suivante : « Est-ce que « engrosser une femme », c’est nécessairement la violer? »

Et comme question supplémentaire à cette dernière : « En disant qu’ils veulent qu’elles mettent au monde de jeunes Imbonerakure, cela ne veut-il pas sous-entendre que les jeunes papas projettent de ne pas abandonner leurs enfants? »

Parce que s’ils désirent réellement s’assurer que les petits deviennent plus tard des Imbonerakure, soit ils les enlèvent de leurs mamans, soit ils projettent d’épouser leurs mamans.

Cette dernière option étant la plus probable (aucun jeune ne veut s’encombrer tout seul d’un enfant), il est où le mal? Je trouve plutôt que c’est une façon indirecte d’inciter à des relations inter-ethniques. À moins justement qu’il y ait des extrémistes qui y sont opposés et qui détournent le vrai sens de ces slogans. Et nous savons qu’il y en a aussi.

J’ai l’impression que tout le monde les a condamnés trop vite, trop violemment, « trop trop », juste à cause d’une interprétation superficielle et primaire du contenu et du sens de leurs slogans.

Mais malheureusement, cette tendance à tout faussement interpréter et exagérer n’est pas prêt de s’éstomper. On dirait que cela fait partie de l’ADN des Burundais.

Mentir, exploiter les subtilités du langage et tout tourner à son avantage!… Comme dirait l’autre, on n’est pas encore sorti du bois… Moi je dirais : « On n’est pas encore sorti de la brousse »!