23-02-2017

Le maire vient de reporter l’inauguration des marchés réhabilités à avril prochain. Entre-temps, les commerçants disent accuser des pertes substantielles.

« C’est désespérant ! Je m’étais déjà préparé psychologiquement à regagner mon ancien marché de Musaga », confie un vendeur d’habits pour hommes au marché situé dans la zone Kibenga, quartier Kinindo, en commune Muha. L’inauguration des nouveaux marchés, prévue ce mois de février, vient d’être reportée en avril prochain.

Cet homme raconte à quel point son commerce a périclité depuis qu’il a quitté le marché de Musaga : « Je parvenais à vendre facilement 5 chemises à 30 000Fbu par jour. Désormais pour avoir 5000Fbu, c’est très difficile. Que le gouvernement nous aide à regagner nos anciens marchés réhabilités le plutôt possible.»

Une vendeuse de patates douces au nouveau marché de Musaga appelé « SOCARTI » assure avoir subi des pertes importantes – sans plus de précisions – au point d’avoir dû contracter un crédit pour pouvoir continuer son commerce.

Une autre commerçante d’articles pour femmes œuvrant dans ce marché a signalé que « les propriétaires de stands non couverts se plaignent que leurs marchandises se dégradent durant la saison pluvieuse. »

Le maire Freddy Mbonimpa explique la cause du report de l’inauguration des sept marchés en question : « Il y a eu un retard dans la passation des marchés et l’importation de certains matériaux. » Il assure qu’il y aura une commission qui se chargera d’analyser la disposition des commerçants dans ces nouveaux marchés. Et de garantir que les marchés seront opérationnels le 27 avril.

L’état d’avancement des travaux

«Nous sommes presque à la fin, la réception définitive peut se faire fin Mars », assure le chef de chantier du marché de Kinindo. « Des travaux de nettoyage sont à effectuer, l’installation de l’électricité et quelques aménagement de tuyaux. »

Quant au marché de Jabe, le chef du chantier précise que les travaux sont en cours : « Il reste l’emplacement du bétonnage de la plateforme numéro 1, et quelques achèvements d’échoppes. »

Pour rappel, l’UE avait accordé un financement de 4100 689 d’euros au gouvernement pour les travaux de réhabilitation des marchés périphériques de Bujumbura. Les 7 marchés concernés sont : Ruziba, Kanyosha, Musaga, Kinindo, Jabe, Ngagara et Kinama.