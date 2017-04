Les larmes de la spoliation

13-04-2017

Gasenyi I, mardi 11 avril, l’heure de l’ultime deadline pour dégager la dernière partie du périmètre où est érigé le Palais présidentiel, vient de sonner.

Le gouverneur de Bujumbura suivi de quelques administratifs à la base, d’une cinquantaine de policiers, de quelques agents du service de l’urbanisme convergent, tels des conquérants, vers une zone où se dressent quelques 23 maisons à démolir.

Dans leur sillage, un bulldozer avec sa pelle mécanique aux dents acérées avance tel un requin, la gueule béante, prête à tout happer.

Ces maisons condamnées ont été construites après 2009. Il n’y aura donc pas d’indemnisation. Avant que la pelleteuse mécanique n’entre en action, le gouverneur et sa suite expliquent qu’il faut respecter la loi et « déguerpir». Cela s’appelle «expropriation pour cause d’utilité publique».

«Qu’est-ce que je peux faire face à ce bulldozer, il ne me reste qu’à implorer ’’Sebarundi’’, le Père de la Nation pour qu’il ait pitié de nous», a supplié une dame après avoir assisté impuissante à la démolition de sa maison. Au milieu de son salon, le portrait de ’’Sebarundi’’ trônait.

Des larmes continuaient à couler de ses yeux rougis par les pleurs. Des sanglots ponctuaient chaque mot. Je m’imagine sa douleur quand elle voyait ce « bulldozer de malheur » s’avancer pour anéantir le « grand projet » de toute sa vie avec sa famille. Je m’imagine les sacrifices consentis, les privations endurées, les crédits contractés, des dettes non remboursées… Son rêve devient un cauchemar.

C’est dans un désespoir total que cette dame se demande où ses enfants vont passer la nuit. Pathétique. C’est sûr, elle entendra des années durant le ronronnement lugubre de cet engin envoyé pour anéantir non pas sa demeure mais toute sa fierté. Cette maison, ce toit, cette propriété, c’était son seul bien.

Mais est-ce que la loi a été respectée dans toute sa rigueur avant cette expropriation sans indemnités? Y’a-t-il eu une expertise minutieuse et un inventaire exhaustif de tous les biens avant la démolition ?

S’il est vrai que ces maisons ont été construites après des avertissements que cette zone était « réservée pour le Palais présidentiel », où étaient toutes ces autorités quand ces maisons poussaient au grand jour ?

Qui a fourni les autorisations de bâtir ? Où était cette administration qui supervise aujourd’hui, ces destructions ?

Autant de questions que se pose une assistance médusée, alors que les dents mécaniques du bulldozer broient des murs et que des rêves tombent en poussière…