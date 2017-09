Les jeunes appelés à la communication non violente à l’approche des prochaines élections

20-09-2017

Plus de communication violente chez les jeunes affiliés aux partis politiques, telle est la résolution que se sont donnés les jeunes leaders affiliés aux partis politiques. C’était après une formation sur la communication non violente, ce mardi 19 septembre.

Au chef-lieu de la province Kirundo, une soixantaine de jeunes leaders des partis politiques en provenance des provinces du nord du pays, ont été formés sur l’utilisation dans la vie quotidienne de la communication non violente.

Pour le formateur Ildefonse Niyungeko, les jeunes ont toujours été exploités et instrumentalisés par les hommes politiques. «Il s’avère nécessaire de leur prévenir avant la prochaine période électorale». Il a indiqué que la communication non violente est un meilleur outil pour la consolidation de la paix.

L’ombudsman de la République, Edouard Nduwimana était présent lors de cette activité, il a recommandé aux jeunes de toujours communiquer en tenant compte de la période politique. Il a évoqué ici le cas des jeunes du parti au pouvoir de Ntega, qui ont utilisé un langage violent à travers des chansons.

Ces jeunes leaders provenant de Kirundo, Kayanza, Ngozi et Muyinga se sont résolus et engagés à la fin de cette session d’utiliser une communication non violente. Ils ont par la suite demandé aux hommes politiques, de ne plus les induire en erreur en les incitant à la haine.

Cette séance de sensibilisation a été organisée par l’institution de l’ombudsman en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population(FNUAP).