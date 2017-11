Les FPB réclament leurs cadres

28-11-2017

Dans une déclaration sortie le 21 novembre, colonel Adolphe Manirakiza, porte-parole des Forces populaires du Burundi (FPB), demande au président tanzanien de s’investir pour retrouver les quatre cadres de son mouvement. Ceux-ci sont introuvables depuis le 21 octobre dernier.

Selon lui, leur disparition sur le territoire de la Tanzanie risque de disqualifier ce pays dans son rôle de terre d’accueil du dialogue inter-burundais.

Cet ancien porte-parole de l’armée régulière évoque des persécutions et rapatriements forcées à l’endroit des réfugiés burundais. «Ceci peut aussi altérer durablement l’image et les relations de la Tanzanie avec les patriotes burundais défenseurs de l’Accord d’Arusha et de l’Etat de droit au Burundi », insiste-t-il.

En outre, il espère que les autorités tanzaniennes n’accepteront pas que leur pays soit le fossoyeur de l’Accord d’Arusha. C’est dans ce même pays, rappelle-t-il, que l’Accord d’Arusha a été signé en 2000. Le colonel Manirakiza souligne le soutien traditionnel de la Tanzanie contre le «colonialisme et les dictatures».

Il indique que les FPB visent la défense de l’Accord d’Arusha et la Constitution qui en est issue. Il y a également le soutient des ’’efforts des populations burundaises en lutte pour construire un véritable Etat de droit, une nation réconciliée, prospère et vivant en harmonie avec ses voisins dont la Tanzanie».

Les quatre leaders des FPB sont le Général-major Jérémie Ntiranyibagira, le Lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, ainsi que deux de leurs collaborateurs, le Capitaine Libère Nzeyimana et Madame Libérate Nijimbere, de nationalité tanzanienne.