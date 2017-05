Les événements de 1972 : les victimes crient justice

08-05-2017

45 ans après la tragédie de 1972, les survivants et les victimes Hutu exhortent le gouvernement et l’ONU à faire la lumière sur ces évènements douloureux.

«Briser le silence, revendiquer la vérité et réclamer justice », trois visées des victimes et survivants selon François-Xavier Nsabimana, coordonnateur national et représentant légal du Collectif des survivants et victimes du génocide contre les Hutus du Burundi en 1972 (avant et après).

Dans un entretien accordé à Iwacu, il avance un effectif de plus de 300.000 Hutus tués. Ainsi, en déduit-il, il s’agit ni moins ni plus d’un génocide contre les Hutus du Burundi.

Trois critères de qualification sont réunis. Il cite ici une planification préalable, le ciblage d’un groupe ethnique ou religieux ou un groupe de personnes partageant la même culture à exterminer ainsi que l’utilisation des moyens et des agents de l’Etat dans son exécution.

M. Nsabimana affirme que des personnes, des élèves, des petits commerçants, des enseignants, … à tuer étaient sur des listes préétablies et que des camions militaires par exemple ont été utilisés pour évacuer les cadavres ou transporter vers les chefs-lieux des provinces les candidats à la mort.

Il évoque également le fameux ’’Plan Simbananiye’’ où selon lui, l’identification des personnes à tuer avaient été faites bien avant la nuit fatidique du 29 avril 1972.

En outre, il précise que des administratifs provinciaux, des commandants de camps militaires, des administrateurs, ont été très actifs. Par ailleurs, poursuit-il, juste en 1972, un enquêteur de l’ONU, Benjamin Whitaker, a été dépêché au Burundi et ses investigations ont conclu à un génocide contre les Hutu. Malheureusement, déplore-t-il, son rapport déposé à l’ONU n’a pas été débattu en Assemblée générale.

Quid de l’attaque des rebelles et des Tutsi tués ? M. Nsabimana parle d’un accord passé entre le régime Micombero et des rebelles Mayi-Mayi : «Ces derniers avaient la mission de tuer quelques Tutsi pour que le régime trouve le prétexte de se tourner contre les Hutu.» Il rejette toute idée de rébellion Hutu. Car, soutient-il, il n’y avait pas encore de rupture entre les deux ethnies.

Par ailleurs, il mentionne que lors des attaques de ces rebelles Mayi-Mayi, au sud du pays et à Bujumbura, Albert Shibura ministre de l’Intérieur à l’époque et Arthemon Simbananiye, chef de la diplomatie burundaise d’alors, étaient à Rumonge pour rencontrer Gaston Soumialot, le Chef des opérations des Mulelistes. Ce qui a poussé selon lui, le président du Zaïre Mobutu à intervenir, croyant qu’il est en train de mâter les rebelles.

Une marche silencieuse

Vendredi, 28 avril, sous bonne escorte de la police, bougies allumées dans les mains, une centaine d’hommes et de femmes ont fait une marche silencieuse du Monument du Soldat Inconnu jusqu’à l’Hôtel Source du Nil. «Truth and justice for peace building ; abakozweko n’ihonyabwoko ryo muri 1972 nibatunganirizwe (Que justice soit rendue aux victimes du génocide de 1972) ; …’’, lisait-on sur leurs pancartes.

Des passagers étaient stupéfaits : « De quoi s’agit-il ? Génocide des Hutus ?», chuchotaient certains d’entre eux. «Si ça a eu lieu, qu’on leur rende justice pour le meilleur avenir de notre société», indique un jeune homme rencontré aux environs de la BRB. «Néanmoins, qu’on permette aux autres victimes de faire entendre leur voix sous la protection de la police», plaide-t-il.

Une escale a été faite à la Place des Martyrs de la démocratie. Une gerbe de fleurs a été déposée sur le monument du Martyr Inconnu des évènements du 21 octobre 1993.

Pour M. Nsabimana, ce geste signifie qu’il y a une nette relation entre les tueries d’avant 1972 et ceux d’après.

>>Réactions

«Une réclamation légitime»

«Que des Hutu manifestent pour réclamer la vérité et la justice pour 1972, c’est normal et légitime», réagit Zénon Nimubona, président du parti Parena de l’ancien chef d’Etat Bagaza. Car, justifie-t-il, des gens sont morts, des Hutus mais aussi des Tutsi.

Néanmoins, ils n’ont rien fait de spécial car les négociateurs d’Arusha avaient réglé cette question : «Ils se sont gardés de se prononcer sur le qualificatif ’’génocide’’ de ceux-là ou ceux-ci mais avaient demandé à l’ONU la mise en place d’une commission judiciaire pour s’en occuper.»

Malheureusement, 15 ans après, elle n’est pas encore là pour départager les uns et les autres.

M. Nimubona déplore cependant le fait qu’une partie des victimes du passé douloureux peut revendiquer aisément avec une protection de la police tandis qu’une autre n’a pas ce privilège.

Il doute aussi de la bonne foi de ce collectif : « S’il était neutre, il aurait associé d’autres victimes de 1972 et manifester ensemble.» Une preuve de discrimination et qu’il cherche seulement la justice pour une partie des victimes. Et de préciser qu’en ce qui est de la qualification, seule l’ONU en est habilitée.



« Deux poids et deux mesures »

«La crise de 1972 est devenue un moyen du pouvoir de s’attirer la sympathie des Hutu», analyse Jean-Claude Ndikumana, président de l’Association des rescapés du ’’génocide’’ de Bugendana (Argebu).

Il déplore néanmoins le fait que des Tutsi tués à cette époque soient relégués aux oubliettes et qu’on plaide pour une justice d’une partie : «Les victimes des autres tragédies ne peuvent pas bénéficier d’une protection policière pour manifester. Ce qui est un traitement à deux poids et deux mesures des composantes d’une seule Nation».

Une façon donc d’éviter que des crimes dont sont auteurs certains poids lourds du pays soient évoqués, résume-t-il, leur rappelant que l’amnistie dont ils bénéficient aujourd’hui n’est pas éternelle.

S’exprimant sur le qualificatif de ’’génocide’’, M. Ndikumana dit que seule l’ONU est compétente pour qualifier qu’une ou telle autre tragédie est un génocide ou pas.