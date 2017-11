Les déchets agro-pastoraux pour cuisiner

17-11-2017

Parches de café, balles de riz, copeaux de bois, déchets de coton, bouse de vache… sont désormais utilisés pour fabriquer des briquettes combustibles.

« Le mixage des différents déchets donne une briquette avec une valeur calorifique très élevée par rapport aux bois de chauffage », affirme Dénis Ntibandetse, chef du personnel au sein de l’entreprise Burundi quality stoves (B.Q.S.), initiatrice du projet. Cette valeur se situe entre 3900 kcal et 4000 kilocalories (kcal), tandis que pour le bois de chauffage, elle varie entre 3000 et 3800 kcals. « La calorie étant l’unité d’énergie nécessaire pour élever la température d’un gramme d’eau de 1°C », explique M. Ntibandetse.

Il s’agit d’une technique importée d’Asie pour protéger l’environnement, lutter contre la déforestation, créer l’emploi et faire des bénéfices. La fabrication suit tout un processus. Après la collecte, indique-t-il, il faut une période de séchage au soleil car certains déchets comme la bouse de vache ont un taux d’humidité assez élevé. Vient ensuite de les mélanger, selon leur disponibilité. « La part de la parche du café est toujours supérieure avec un taux de 40% par rapport aux autres matières parce qu’elle a un pouvoir calorifique plus élevé. » Et de préciser que pour avoir 900kg de briquettes, il leur faut 1 tonne de matières premières. « Impossible d’avoir une briquette avec une seule catégorie de déchets. Elle ne serait pas consistante. »

Concernant les prix des matières premières, M. Ntibandetse fait savoir qu’ 1kg de la parche de café est acheté à 40 Fbu par kg, celui des balles du riz à 100Fbu par kg tandis qu’une benne de la bouse de vache 50.000Fbu : « Le prix d’un kg de briquette est vendu à 350 Fbu. »

Une aubaine pour les usagers

Ces briquettes sont déjà utilisées dans certains ménages, les écoles à régime d’internat et les camps de réfugiés. B.Q.S. met à leur disposition des fours, des foyers améliorés compatibles avec ces briquettes. Leur prix varie entre 5000Fbu et 15.000Fbu.

« C’est vraiment un meilleur combustible », témoigne Dieudonné Manampa, directeur de l’Ecole d’Excellence de Matana. Depuis son utilisation, il y a deux ans, ces briquettes leur ont permis de réduire le personnel de cuisine surtout les bûcherons : « Elles n’exigent pas trop d’efforts. Après leur alimentation, les cuisiniers peuvent vaquer à d’autres activités.»

Il ajoute que même le temps pour la cuisson a été diminué. Les dépenses en approvisionnement du bois de chauffage ont été réduites à zéro. En effet, explique-t-il, B.Q.S. se charge du transport.

En utilisant ces briquettes, M. Manampa y trouve également une contribution à la protection de l’environnement. Et d’expliquer : « Dans notre région, la déforestation prend une allure inquiétante.»

I.B., un autre utilisateur de Rohero I, commune Mukaza, ne cache pas sa satisfaction : « Avec le charbon, je déboursais autour de 3000Fbu par jour. Mais aujourd’hui, 4 kg de briquettes suffisent.» Ce qui lui permet de récupérer au moins 1500Fbu par jour

B.Q.S. ne manque pas de défis. M. Ntibandetse évoque entre autre le manque du marché : « Beaucoup de Burundais, d’écoles… n’ont pas encore commencé à utiliser nos produits. Et la production est de loin supérieure à la demande ». Il déplore, par ailleurs qu’après une période d’utilisation des briquettes, la police et l’armée ont préféré réutiliser le bois de chauffage.