Les «criminels» du dialogue burundais

27-12-2016

Les déclarations du facilitateur Benjamin Mkapa et sa récusation vont-elles arrêter le dialogue interburundais ? C’est la question qu’on peut se poser, à moins que l’ancien président tanzanien n’ait plus d’un tour dans son sac…

Le 12 décembre 2016, le Cnared a accusé le facilitateur dans le conflit burundais, l’ex président tanzanien Benjamin Mkapa, «d’avoir pris parti en faveur de la violation de la Constitution du Burundi et de l’Accord d’Arusha par le président Nkurunziza.»

Après sa dernière visite à Bujumbura, ce dernier a déclaré légal et légitime le mandat du Numéro Un burundais, en traitant de ’’fous’’ ce qui disent le contraire.

Pour le Cnared, M. Mkapa a ainsi nié la nature du conflit qui mine le Burundi depuis avril 2015 : « Avec cette négation, il a implicitement jeté l’éponge». Cette plateforme de l’opposition radicale en exil a donc récusé la facilitation de Benjamin Mkapa. « Mkapa est passé de facilitateur à avocat de M. Pierre Nkurunziza. En outre il a nié l’objet du contentieux qui nous oppose à Pierre Nkurunziza, le troisième mandat illégal, illégitime et criminel », rappelle Pancrace Cimpaye, porte-parole du Cnared.

Une décision ne semble pas inquiéter le pouvoir : « Cette plateforme n’a jamais été une des parties au dialogue car elle n’est pas reconnue par la loi», a réagi Willy Nyamitwe, le conseiller principal en communication à la présidence.

Un processus tel qu’initié et piloté par la sous-région ne peut pas être perturbé par une coalition qui n’a jamais été invitée dans ledit dialogue, ajoute-t-il.



Un silence qui en dit long…

Pourtant, cela n’a pas empêché Benjamin Mkapa d’envoyer ce 12 décembre une délégation rencontrer les ténors du Cnared au lendemain de sa décision. «Il voulait nous convaincre de garder confiance en sa facilitation. Mais le masque est tombé ce 9 décembre. C’est un allié de Bujumbura qui avait jusque-là caché son jeu », martèle Pancrace Cimpaye.

A en croire le porte-parole du Cnared, cette plateforme reste un acteur avec lequel il faut compter dans ce dialogue. Cependant, la Communauté internationale et la sous-région n’ont pas réagi a cette prise de position de Benjamin Mkapa, ce qui laisse supposer un soutien implicite.

« Le silence des partenaires du Burundi est dicté par l’effet de surprise de cette sortie médiatique malheureuse. Cette annonce de Mkapa était une douche froide à tous ceux qui se sont investis corps et âme dans la recherche d’une solution négociée », en déduit M. Cimpaye.

D’après lui, ils essayent aujourd’hui de rectifier le tir, recoller les morceaux en essayant de demander au Cnared d’être indulgent envers Mkapa. « Mais pour le Cnared, Mkapa a échoué. Il doit tirer sa révérence. C’est plus honnête et honorable pour l’ancien président tanzanien », insiste-t-il. Dans tous les cas, lors de sa récente visite au Burundi, le facilitateur Mkapa a reçu, a la veille de sa déclaration, le soutien de l’UE.

Les ’’criminels’’ de Mkapa…

Dans tous les cas, il semble que Benjamin Mkapa, dans ses déclarations, écarte d’office le Cnared du dialogue qu’il pilote. «Les instigateurs du coup d’Etat et ceux qui ont trempé dans la violence n’ont pas de place à la table des négociations. Je demande aux pays qui les hébergent de bien les contrôler pour qu’ils ne viennent pas déstabiliser notre dialogue en cours», a-t-il souligné, en les traitant de criminels.

Ce que condamne, une fois de plus, Pancrace Cimpaye : « Sur cette liste de pseudo-criminels est inscrit un bon nombre de membres du Cnared que le Facilitateur Mkapa a rencontré à plusieurs reprises. Pourtant le monde entier, particulièrement les défenseurs des droits de l’Homme, savent que Bujumbura doit répondre des 2.000 Burundais tués, des 350 mille autres poussés à l’exil plus de Burundais et des 6.000 citoyens innocents emprisonnés», s’insurge-t-il.

Curieusement, les criminels dénoncés par Benjamin Mkapa ressemblent en effet à ceux pointés du doigt par Bujumbura (voir encadré 1).Et le secrétaire général du parti présidentiel, le Cndd-Fdd Evariste Ndayishimiye a encore récemment rappelé que le gouvernement est prêt à négocier avec tout le monde, sauf ceux qui sont poursuivis par la justice.

Des violences partagées…

En déclarant que le dialogue ne peut en aucun cas concerner ceux qui usent de la violence, le facilitateur Benjamin Mkapa fait-il seulement référence à l’opposition en exil ? On peut le supposer, puisqu’il demande aux pays qui hébergent les auteurs des crimes de les contrôler. Selon Willy Nyamitwe, les propos tenus par Mkapa est une position partagée par le Conseil de Sécurité à travers ces résolutions 2248 et 2279. Celles-ci soulignent« l’importance de ne dialoguer qu’avec des acteurs non violents. »

Pourtant, les coupables de cette violence existent aussi au Burundi, selon certains (voir encadré 2). D’après le dernier rapport des experts indépendants des NU sur les violations et les abus des droits de l’homme commis du 15 avril 2015 au 30 juin 2016 indique parle de violations systématiques et constantes des droits de l’homme, essentiellement par les agents de l’Etat burundais, et qui peuvent constituer des crimes contre l’humanité. Les experts demandent des procédures judiciaires internationales indépendantes pour traduire les auteurs présumés en justice. De ce rapport rejeté vigoureusement par le gouvernement, Willy Nyamitwe dénonce des conclusions « politiquement motivées… Basées sur des témoignages anonymes, non vérifiés »

Que veut réellement Mkapa ?

Les dernières déclarations de Benjamin Mkapa démontrent clairement, qu’il veut écarter le Cnared du dialogue. Du moins, une partie de ses membres, indésirables pour Bujumbura. C’est ce qui expliquerait le fait qu’il veuille rester en contact avec cette plateforme.

Mais en tant que facilitateur et malgré ses ’’sympathies’’, il doit avoir demandé une contrepartie au pouvoir de Bujumbura. Sinon, ce serait une manœuvre pour purement casser du Cnared, ce qui serait étonnant de sa part, après un si long silence.

S’il réfléchissait à une stratégie pour relancer le dialogue, ce n’est sûrement pas celle d’écarter une partie pour la changer par une autre. Mais s’il veut réellement écarter les acteurs violents de ce dialogue, il les trouvera des deux côtés de la table. Sauf que certains sont plus difficiles à écarter que d’autres. Ce qui est presque sûr, c’est qu’il continuera à être facilitateur, que le Cnared le veuille ou non. « Dès lors, il a de lui-même démissionné de son rôle de facilitateur. Plus grave, ce malheureux soutien à Pierre Nkurunziza, il l’a pris sans consulter les chefs d’Etat de l’EAC. Par conséquent Mkapa ne peut pas nous être imposé », renchérit Pancrace Cimpaye.

Mais l’EAC du reste n’a rien dit jusqu’ici, et ce silence en dit long. «Pour autant que je sache, le facilitateur poursuivra son travail parce que le Cnared ne l’a pas nommé pour faire ce travail mais le Sommet de l’EAC. Ensuite, le Cnared n’est qu’un acteur de cette crise, il est donc impératif de voir si d’autres parties veulent la même chose avant que le facilitateur puisse demander au sommet de nommer une autre personne », précise Macocha Tembele, assistant personnel de Benjamin Mkapa.

Les « criminels » selon Bujumbura…

Le 2 février 2016, la justice burundaise a rendu publique une liste de 38 personnalités sous mandats d’arrêts internationaux. Y figuraient notamment Léonidas Hatungimana et Onésime Nduwimana, ancien porte-parole du Président Nkurunziza, et l’ancien porte-parole du Cndd-Fdd. Il y a également Moïse Bucumi, un ancien ministre issu du Cndd-Fdd. Dans l’opposition, ces mandats concernaient l’ancien 1er vice-président de la République, Bernard Busokoza, le leader du MSD, Alexis Sinduhije, le porte-parole du Cnared, et le président de cette plateforme, le Dr Jean Minani.

Du côté des putschistes les généraux Godefroid Niyombare et Pontien Gaciyubwenge, ainsi que 12 autres hauts gradés de l’armée et de la police nationale étaient concernés.

Ces mandats d’arrêts internationaux concernent également des activistes de la société civile et des journalistes considérés, certains, comme putschistes, d’autres comme terroristes, pour avoir organisé les manifestations contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza.

Le 18 février, le procureur général de la République a levé les mandats d’arrêt internationaux lancés contre 15 personnalités qui figuraient sur cette liste. Parmi elles, Léonard Nyangoma, ancien président du Cnared, Pancrace Cimpaye, ainsi que deux grands frondeurs, l’ancien président de l’Assemblée nationale Pie Ntavyohanyuma et l’ancien 2ème vice-président, Gervais Rufyikiri.

Des « violents » selon l’UE et les Etats-Unis…

Le 1er octobre, l’UE prend des sanctions contre quatre Burundais impliqués dans la répression contre les manifestants qui s’opposaient à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Il s’agit « des restrictions en matière de déplacements et un gel des avoirs » à l’égard de Godefroid Bizimana, directeur général adjoint de la police nationale, Gervais Ndirakobuca, alias Ndakugarika, chef de cabinet de l’administration présidentielle chargé de la police nationale, Mathias-Joseph Niyonzima alias Kazungu, agent des services de renseignements (SNR), l’ex-général Léonard Ngendakumana. L’UE les accuse d’être impliqués dans « des actes de violence, de répression, ou d’incitation à la violence, y compris par des actes constituant des atteintes graves aux droits de l’Homme ».

Le 23 novembre 2015, Washington a pris des sanctions contre 4 personnalités burundaises. D’un côté, il y a le général Alain Guillaume Bunyoni, le ministre de la Sécurité publique et le directeur-général adjoint de la police Godefroid Bizimana. Et de l’autre, deux généraux, Cyrille Ndayirukiye et Godefroid Niyombare, cerveaux du putsch manqué du 13 mai.

En décembre 2015, c’était au tour du général de brigade Gervais Ndirakobuca, chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique et l’officier Mathias Joseph Niyonzima du SNR.

Le jeudi 2 juin 2016, la Maison blanche prenait les mêmes sanctions contre le général de brigade Marius Ngendabanka, actuellement chef d’Etat-major adjoint inter-arme et le colonel Ignace Sibomana, chargé des renseignements au sein de l’armée burundaise. Bujumbura s’est toujours offusqué de ces sanctions contre des personnalités ne souffrant d’aucune condamnation judiciaire.