« Les Burundais n’ont pas la culture de prévention du risque »

15-03-2017

La ville de Bujumbura fait face à d’énormes dégâts causés par les rivières qui la traversent. Rencontre avec le géographe Jean Marie Sabushimike.

Quid des risques de catastrophe naturelle que court la ville de Bujumbura ?

Les glissements de terrain très fréquents actuellement dans les Mirwa, Mugoboka, Kigobe, Kanyosha, etc. Certaines maisons de Kigobe se sont déjà effondrées, d’autres sont sur le point de s’écrouler. Les causes sont multiples. Nous avons une pluviométrie élevée et une structure du sol qui favorisent les glissements et l’érosion des sols.

En outre, dans les montagnes surplombant la ville, la végétation naturelle a complétement disparu. Il ne reste que des pratiques culturales qui ne protègent plus le sol. Ainsi, les bassins versants de la Ntahangwa, Muha… nous apportent des sédiments immenses qui obstruent le passage des eaux pluviales et des rivières. Et au bout d’un certain temps, ces eaux finissent par se créer un passage entraînant d’importantes inondations en aval.



Y a-t-il un précédent ?

La ville de Bujumbura en a déjà été victime. Rappelez-vous celles de Gatunguru en 2014. Sans parler des dégâts humains, les pertes ont été évaluées à 70 millions d’euros.

Ajoutons que Bujumbura se situe dans une zone sismique. Et en cas de tremblement de terre, les maisons des zones comme Kiriri, Sororezo… sont les premières cibles.



Quelles sont les actions à mener pour éviter le pire ?

Il faut des aménagements en sections jusqu’au lac Tanganyika. Par exemple, dans la section inférieure où se trouve la ville de Bujumbura, il faut des aménagements pour maintenir les rivières dans leurs lits. Il faut un plan de prévention des risques. C’est très regrettable de constater que les Burundais n’ont pas cette culture de prévention du risque.

On constate malheureusement des attributions de parcelles au bord de la rivière Ntahangwa à Kigobe, alors qu’à quelques mètres, les propriétaires des maisons ont été contraints de vider les lieux. Est-ce que l’Urbanisme ou les acquéreurs pensent aux conséquences ? Il y a même des cas où l’Urbanisme recommande l’arrêt des travaux, mais les constructions se poursuivent. Il existe donc des gens plus forts que l’Etat.



Quels sont les acteurs impliqués dans la prévention des risques de catastrophe naturelle ?

Bien sûr, les actions individuelles sont importantes mais cela relève en premier lieu de la politique nationale de l’aménagement du territoire. Les pouvoirs publics sont les seuls autorisés à créer des schémas d’aménagement du territoire en fonction des contraintes et des potentialités.

L’Etat doit diriger une étude multidisciplinaire où on va étudier les aspects physiques, économiques et sociaux. Après avoir mis les résultats en commun, on pourra alors faire différents types d’aménagements en fonction des sections. Tout projet de développement, de construction ou d’octroi de parcelles doit être précédé d’une étude d’impact environnemental.