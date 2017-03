L’épouse de Rwasa Agathon échappe miraculeusement à la mort

15-03-2015

Ce dimanche 15 mars, à Bujumbura, selon des témoins, l’épouse de M. Agathon Rwasa, Me Annonciate Haberisoni était en train de se faire défriser les cheveux dans le quartier asiatique dans un salon pour Dames dit » Chez 21″ Le salon est en face d’un café connu sous le nom de « Petit Suisse », près de l’ex Ciné Caméo.

Autour de 16 h 30, d’après un témoin oculaire, un jeune homme armé d’un pistolet est entré et a tiré sur la dame. Miraculeusement, le coiffeur l’a repoussée et elle est tombée par terre.Elle a été touchée légèrement au niveau de la tête. Après le forfait, raconte le témoin, l’assassin est parti à bord d’une voiture type Prado, aux vitres fumées, et sous la couverture des policiers qui étaient aux environs. Tous ceux qui ont assisté à cette scène évoquent la complicité de ces policiers. Car, précise un d’entre eux, « si ces policiers avaient l’intention d’arrêter le criminel, il ne pouvait pas s’échapper ». Quelques jeunes ont essayé de courir derrière lui mais les policiers ont tiré en l’air : « Et nous avons été pris de panique ».

Après, l’épouse de Mme Rwasa a été directement transférée à l’Hôpital Bumerec de Bujumbura. Sans faire beaucoup de commentaires, Agathon Rwasa affirme que la vie de sa femme n’est pas en danger.

Sur place, aux environs de 18 h 30, des politiciens comme le député Charles Nditije, président de l’Uprona non reconnu par le ministère de l’Intérieur, Bernard Busokoza, l’ancien 1er vice-président de la République, Gabriel Rufyiri, président de l’Olucome, etc étaient là.

Depuis 18 h 30, il n’est pas facile d’entrer dans cet hôpital où la sécurité a été renforcée.