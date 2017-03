L’EAC et la CIRGL engagées pour la paix et la sécurité

27-03-2017

«Nos deux organisations s’efforcent d’élaborer des positions communes pour s’attaquer aux problèmes politiques affectant certains des pays appartenant aux deux organisations», a déclaré Zachary Muburi-Muita, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands-Lacs (CIRGL), ce lundi 27 mars à Bujumbura, lors de l’ouverture d’une réunion conjointe de deux jours, pour l’élaboration d’un cadre de coopération.

Selon lui, les pays membres des deux organisations font face aux mêmes défis. Il estime que le travail conjoint contribuera à l’affermissement de la paix et de la sécurité.

«Le lien entre la pauvreté et le sous-développement, causes majeures de conflits, oblige les deux organisations à travailler ensemble pour l’amélioration de la paix et de la sécurité».

Pour Liberat Mfumukeko, Secrétaire général de l’EAC, l’urgence est de mettre un terme à l’impasse politique au Burundi et de donner une assistance humanitaire à la population du Soudan du Sud. Il affirme que la CIRGL est indispensable pour la stabilité des Grands-Lacs.

Les deux organisations ont signé en 2010 un mémorandum d’entente précisant les domaines dans lesquelles la coopération doit être renforcée. Il s’agit entre autres de la démocratie et la bonne gouvernance, de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, …