Le transport subit le contrecoup de la pénurie du carburant

16-05-2017

Côme Manirakiza, ministre de l’Energie et Mines, a sorti une mesure, ce mardi 16 mai, répartissant les stations-services qui serviront exclusivement du carburant aux véhicules de transport.

Dans un communiqué, il fait savoir que les stations-services Engen Kinama et Interpetrol Musaga ne peuvent servir que les véhicules de type camions ou assimilés. « La quantité à pourvoir sera de 500 litres par camion-remorque, 300 litres par camion de type Fuso ou benne et 200 litres par camion de type Dyna par semaine.»

Ce membre du gouvernement indique que ce sont les stations-services Engen Mutanga-nord, Interpetrol asiatique et Interpetrol Kanyosha qui vont servir les bus et les minibus. « Tout bus ou minibus de transport dans le périmètre urbain de la municipalité de Bujumbura sera servi d’une quantité de 30 litres de carburant par jour. » Et d’ajouter que les véhicules de transport du même type desservant l’intérieur du pays bénéficieront de 40 litres par jour.

Il informe que les motos et les tricycles communément appelés « tukutuku » seront servis par la station Interpetrol du Musée vivant. «La quantité qui sera servie à un tricycle et à une moto sera respectivement de 10 litres et de 5 litres par jour. »

M. Manirakiza indique que les véhicules qui ne sont pas concernés par sa décision continueront à s’approvisionner dans des stations-services non-mentionnées.

La distribution des produits pétroliers est autorisée à partir de 6h00 à 19h00.