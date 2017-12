Le Tour du Burundi : Le président Nkurunziza a enfourché son vélo

12-12-2017

Le chef de l’Etat, Pierre Nkurunziza a pris part aux cérémonies de lancement du Tour du Burundi réunissant des cyclistes venus de la Communauté Est Africaine. C’était dans la matinée de ce lundi 11 décembre à Ngozi.

Le coup d’envoi a été donné au rond-point situé en face des bureaux de la province. Le président Nkurunziza n’a pas hésité à enfiler sa tenue de cycliste pour participer dans la catégorie VIP. Après quelques coups de pédales, il a livré ses sentiments à la presse.

Il a indiqué que cette compétition rassemblant les cyclistes venus des pays membres de la Communauté Est Africaine démontre la joie des Burundais maintenant que le pays a retrouvé la paix et la sécurité.

Il a fait savoir qu’il a voulu participer pour exprimer sa solidarité avec ces cyclistes mais qu’il ne peut pas parcourir tout l’itinéraire, vu son âge. Il a cependant fait savoir qu’une autre compétition des séniors sera aussi organisée dans l’avenir.

Adolphe Rukenkanya, président du comité d’organisation a tenu à préciser l’importance de cette compétition au niveau de l’East Africa Community. Selon lui, c’est d’abord l’intégration régionale, cela prouve que les uns et les autres peuvent voyager comme ils veulent dans l’un ou l’autre pays de la communauté.

L’autre objectif est de montrer que la paix existe au Burundi et qu’il faut œuvrer pour son renforcement.

Pour Adolphe Rukenkanya, le Burundi va y gagner en termes de promotion du tourisme. Un hélicoptère a été mis à la disposition des organisateurs pour survoler l’itinéraire et pour la prise des images.

D’après ce professeur d’éducation physique, sur le plan sanitaire, il s’agit de faire du sport pour un bon entretien du corps. «Cela sera très bénéfique pour la santé de l’ensemble de la population de la Communauté Est Africaine, le vélo est bon pour la santé».

Cette compétition se déroulera en cinq étapes. Pour la première journée, c’est le trajet Ngozi—Bujumbura. La seconde journée est l’itinéraire Bujumbura—Nyanza-Lac puis Nyanza-Lac—Bukirasazi pour la troisième journée. La quatrième journée concerne le trajet Bukirasazi—Karuzi pour terminer vendredi sur Gitega où seront décernés des prix aux meilleurs coureurs.

Les cérémonies avaient été précédées par la plantation de six arbres symbolisant la solidarité et l’unité entre les six Etas membres de la Communauté Est Africaine.

La compétition a été soutenue par un certain nombre d’entreprises burundaises dont Econet Leo, la Croix Rouge du Burundi, Socabu, la Brarudi, la présidence de la République et le ministère de la Sécurité Publique. La compétition a été organisée par l’Association Africa Mashariki Best.

Rappelons que cinq pays sur six de l’EAC participent à cette compétition. Seul le Rwanda n’a pas envoyé de délégation pour des raisons diplomatiques.