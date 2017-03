Le temps de l’empathie

31-03-2017

La situation est délicate. Ce n’est pas le moment de l’intransigeance, du bras de fer, de la fermeté, de la colère. Sagesse, compréhension et empathie doivent être privilégiées de chaque côté.

En effet, la présidence de la République a sorti, le 1er février 2017, un décret portant réorganisation du système de gestion des bourses d’études et de stages. Ce dernier accorde le prêt-bourse aux lauréats des humanités générales, pédagogiques et techniques qui ont réussi à l’examen d’Etat et qui remplissent les conditions. Réponse du berger à la bergère : Le 24 mars, 178 représentants d’étudiants adressent au chef de l’Etat burundais un préavis de grève à durée indéterminée à partir du 5 avril si entre temps le décret n’est pas abrogé.

Chaque camp essaie de justifier sa cause. Selon la ministre de l’Education nationale, le système de gratuité de la bourse d’études et de stages ne peut plus perdurer eu égard à la croissance exponentielle des effectifs des étudiants.

Les étudiants, quant à eux, qualifient le nouveau système de bourses à crédit de discriminatoire visant à éliminer de l’enseignement supérieur les étudiants issus des familles pauvres.

Un bras de fer est alors engagé entre le pouvoir et les étudiants. Pour la présidence de la République, le décret instituant la politique de prêt-bourse ne sera pas abrogé. Tandis que les étudiants persistent et signent : « Nous sommes prêts au sacrifice, nous allons continuer notre lutte jusqu’à ce qu’on obtienne gain de cause. » Entre-temps, certains des étudiants signataires sont arrêtés et emprisonnés au Service national de renseignement, ce qui a mis de l’huile sur le feu. Les étudiants de l’Université du Burundi ont rejoint, à partir de ce jeudi 30 mars, leurs collègues de l’ENS qui boycottent les cours depuis le 24 mars. Ils réclament la libération de leurs camarades arrêtés par le service national des renseignements.

La situation risque donc de dégénérer si on n’y prend pas garde. La tension risque d’aller au-delà de l’université publique. Les étudiants plaident aussi pour leurs cadets, l’article 34 du décret stipulant que les étudiants bénéficiaires de la bourse à la date de la signature du décret continuent à la percevoir sauf en cas de redoublement.

Certes, il est difficile de remettre en cause un décret présidentiel, mais pour l’intérêt supérieur de la Nation, on est obligé de se faire violence. Il faut donc s’asseoir ensemble, dialoguer, comprendre les préoccupations de l’autre. Mais pour y arriver : Il ne faut pas que la politique s’en mêle.