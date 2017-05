Le Sommet des surprises

29-05-2017

La rencontre tant attendue des Chefs d’Etat de l’EAC a eu lieu le 20 mai. Elle a abouti notamment par la prise de position pour le Burundi contre l’UE

Bujumbura bouillonnait depuis l’annonce du sommet des chefs d’Etats de la Communauté Est Africaine. Chacun spéculant sur l’issue de cette rencontre. Les attentes aussi différentes les unes des autres. Certains demandant l’embargo pour fléchir le pouvoir en place. Et Bujumbura s’armant de tous les arguments pour sa défense. Au final, c’est tout le monde qui a assisté, déconcerté, aux déclarations pour le moins surprenantes qui les a prises de court. Et c’est une délégation gouvernementale triomphante qui est rentrée à Bujumbura avec dans ses bagages un grand soutien de la sous-région tandis que l’opposition a eu du mal à accuser le coup.

Mais celui qui avait fort à encaisser c’est l’Union européenne. Désignée comme l’oppresseur du Burundi par le patron de la Communauté qui est en même temps médiateur dans la crise burundaise, Yoweri Museveni. « C’est notre problème le Burundi, c’est à nous de le résoudre. Avec l’Union européenne nous avons un souci. Vous prenez unilatéralement des sanctions contre le Burundi alors que c’est un de nos membres. » A-t-il commencé avant de continuer, plus virulent. « C’est pareil avec le Soudan du Sud. Récemment à l’ONU il y a eu des discussions sur de probables sanctions mais c’est quoi ces mauvaises manières ?… » Et de plaider pour la levée de sanctions que l’Union européenne a prise contre le Burundi. « S’il vous plait, le Burundi est un de nos membres, et nous voulons qu’il signe le partenariat commercial. Mais il ne peut pas le signer alors qu’il est sous le coup de sanctions et sans consultations. » Le président Ougandais s’est ensuite fendu d’une sorte de rappel à l’ordre adressé à l’Union européenne « S’il vous plaît, notre maison est notre maison, n’y rentrez pas sans nous demander notre avis. »

Et Magufuli d’y mettre du sien

S’adressant également à l’Union européenne, le président tanzanien Magufuli s’est dit prêt à collaborer avec elle à la condition notamment de lever ses sanctions contre le pays voisin. « Pour le futur, nous sommes ouverts à la discussion pour les APE. Nous devrions nous assoir ensemble avec nos collègues européens et voir si nous pouvons résoudre ces petites choses qui nous poussent à ne pas signer comme la levée de l’embargo qui pèse sur le Burundi. » Et de rassurer qu’une fois levé, ils accepteront de signer ce partenariat commercial.

Un appel immédiatement rejeté par l’UE. L’ambassadeur de l’Union européenne en Tanzanie et auprès de l’EAC, Roeland Van de Geer a déclaré à la fin du sommet que les sanctions seront maintenues tant que la situation au Burundi ne changera pas.

La puissance européenne, dont l’aide représentait 20% du budget burundais a décidé de geler les aides directes en mars 2016. Le Burundi est sommé d’honorer ses engagements pris avec l’Accord de Cotonou. Cet accord a été signé par les Etats africains, dont le Burundi d’une part et l’Union européenne d’autre part. Il stipule en son article 96, que les parties s’engagent à respecter les principes démocratiques, d’Etat de droit et des droits de l’Homme.

>>Réactions

Le Cnared : « La déception et la consternation »

Le patron de la coalition de l’opposition en exil, Charles Nditije se dit déçu et consterné que leur demande de durcissement de ton envers le Gouvernement de Pierre Nkurunziza n’ait pas été pris en compte. « Il y a plutôt eu appui manifeste au régime de Nkurunziza.» Selon Charles Nditije, les propos de Museveni sont d’autant plus décevants qu’il a une triple casquette de médiateur, de président de l’EAC, et de président de l’initiative régionale de l’accord d’Arusha. « A ce triple titre, on s’attendait à ce qu’il vienne en aide à la population burundaise et appelle au respect de l’Accord d’Arusha. » Dans ce contexte, le CNARED est en droit de douter de l’engagement et de la volonté de l’EAC à trouver une solution à la crise burundaise.

Willy Nyamitwe : « Que l’EAC prenne officiellement position en faveur du Burundi contre ses oppresseurs n’est que justice. »

Pour le conseiller à la présidence, l’EAC a compris que le Burundi est victime d’une vaste campagne de fabrications et mensonges menée par ses détracteurs. Selon lui, la propagande commence toujours par des rapports biaisés d’ONGs et autres fonctionnaires d’Institutions internationales. Cela pour préparer l’opinion, surtout internationale à une éventuelle destruction des pays en question. « Que l’EAC prenne officiellement position en faveur du Burundi contre ses oppresseurs n’est que justice. » Selon Willy Nyamitwe, l’Union Africaine l’a également fait en faveur des soldats burundais qui paient un lourd tribut, aux prises avec les Shebbab. Il indique que les sanctions de l’Union Européenne contre le Burundi sont injustes et ne sont pas dans le sens de promouvoir la démocratie et la paix au Burundi. « Le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères du Royaume de Belgique s’était déjà exprimé dans le même sens que l’EAC et cela n’a offusqué personne. »

Pacifique Nininahazwe : « Le doute sur la volonté et la capacité de l’EAC à résoudre la crise burundaise »

Pour cet activiste des droits de l’Homme, le sommet est décevant par le niveau de participation des chefs d’Etat: juste deux sur six. Difficile alors de parler de position de la communauté. Selon lui, le sommet est également décevant sur son insensibilité à la souffrance du peuple burundais sacrifié. Pour lui, de nombreux rapports évoquent la gravité de la situation des droits humains au Burundi, mais le sommet continue à oublier que le Traité de l’EAC la définit comme une « Communauté des peuples ». Pacifique Nininahazwe déplore le manque de courage des dirigeants est-africains pour dire à Pierre Nkurunziza que ce qu’il fait est inacceptable. Le doute s’installe durablement sur la volonté et la capacité de l’EAC à résoudre la crise burundaise. L’UA et l’ONU devraient prendre en main cette question qui reste une menace terrible à la stabilité de toute la région.

Hamza Venant Burikukiye : « les africains ont compris qu’ils doivent faire bloc contre les étrangers»

Le porte-parole de la société civile Pisc Burundi félicite les chefs d’Etat pour leur solidarité affichée au sommet. « Cela montre que les africains ont compris qu’ils doivent faire bloc contre les étrangers qui veulent nous dicter comment par leur ingérence manifeste. » Hamza Venant Burikukiye appelle les Burundais en général et les opposants en exil de rentrer. Ceux qui sont poursuivis par la justice d’implorer le pardon. « Pour que tous ensemble venions à bout de cette crise. »

Amnesty International : « L’EAC doit tenir ses promesses d’aider à résoudre la crise au Burundi »

Pour Amnesty international, L’EAC doit tenir ses promesses d’aider à résoudre la crise au Burundi. En ce qui concerne les commentaires du Président Museveni, l’Union Européenne a formulé des recommandations pour améliorer la situation des droits de l’Homme afin de pouvoir reprendre ce financement. Amnesty International exhorte le Gouvernement burundais à prendre des mesures concrètes pour protéger les droits de ses citoyens plutôt que de supprimer les provisions légales qui garantissent ces droits. Les modifications proposées au Code de procédure pénale – qui permettraient des fouilles de nuit et sans mandat – vont dans la mauvaise direction. Des mesures positives comprendraient la réouverture des médias indépendants sans restriction, l’abandon de mandats d’arrêt contre les défenseurs des droits humains et les journalistes et la coopération avec les enquêtes de l’ONU sur les violations des droits de l’homme.

Jacques Bigirimana : «Cet esprit de solidarité doit être de mise »

Pour lui, la prise de position ‘remarquable’ des chefs d’Etat de l’EAC témoigne d’une grande maturité, de solidarité et d’unité entre les plus hautes autorités de cette communauté. « Ceci constitue un exemple éloquent que cet esprit de solidarité doit être de mise chaque fois qu’un pays membre rencontre des difficultés. » Pour Jacques Bigirimana, il s’agit d’un geste fort qui survient précisément au moment où certains politiciens et esprits malintentionnés s’attendaient à d’autres conclusions.

>>Analyse



Une solution « africaine » ?

Selon l’analyste de l’International Crisis Group, Thierry Vircoulon, depuis 2015, l’EAC et plus particulièrement la médiation confiée à Yoweri Museveni et en pratique menée par Benjamin Mkapa sont vues comme la solution diplomatique à la crise burundaise. L’ONU, l’UE, l’UA et l’opposition burundaise comptaient sur cette médiation pour débloquer la situation et instaurer un dialogue entre le régime et l’opposition qui permette de sortir de la crise. Le dernier sommet de l’EAC a révélé ce que beaucoup avaient compris au fil des rencontres d’Arusha : cette médiation était une fausse solution. L’EAC et ses médiateurs/facilitateurs n’ont pas l’intention de mettre la pression sur le président Nkurunziza pour instaurer ce dialogue. Lors du sommet du 20 avril, au lieu de mettre la pression sur le régime burundais pour le dialogue, les responsables de l’EAC (et plus particulièrement les présidents de la Tanzanie et de l’Ouganda) ont mis la pression sur l’UE et repris à leur compte le chantage de Bujumbura: pas de levée des sanctions = pas d’accord de partenariat économique. Cela marque la fin de la soi-disant médiation de l’EAC qui, en deux ans, n’a pas permis de progresser d’un pouce. Selon cet analyste, cet échec a des raisons qui tiennent au positionnement de chaque pays de l’EAC vis à vis du régime burundais et de l’UE mais il révèle aussi que la cohérence de l’EAC est très mal en point et que les divisions y sont nombreuses. Pour lui, la gestion de la crise burundaise par l’EAC fait écho à la gestion de la crise centrafricaine par la CEEAC: les organisations régionales ne sont pas capables de faire le job et, pour le moment, il n’y a pas de « solutions africaines aux problèmes africains ». L’architecture de paix et de sécurité ne marche pas mais New York, Bruxelles et les pays qui prétendent contribuer à la paix en Afrique préfèrent jouer aux aveugles.