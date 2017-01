Le prix de la connexion internet revu à la baisse

20-01-2017

Le directeur général de l’ARCT demande aux fournisseurs d’accès à Internet de se mettre ensemble notamment en vue de rendre leurs services moins chers.

« Le taux de pénétration internet est de 8,2% au Burundi alors qu’il est de 30% en moyenne pour les autres pays de la communauté de l’Afrique de l’Est », a dit Ir Déo Rurimunzu, Directeur général de l’Agence de régulation et de contrôle des télécommunications (ARCT), ce jeudi 19 janvier, lors d’un atelier organisé à Bujumbura, à l’intention des fournisseurs d’accès à Internet.

Il affirme que l’internet constitue un accélérateur de croissance. Il justifie la cherté de la connexion internet par sa faible utilisation des Burundais : « Moins la connexion internet est utilisée, plus elle devient chère. »

Il exhorte les fournisseurs à travailler ensemble. Il affirme que leur regroupement sera bénéfique sur plusieurs aspects : « Il y a du gain non seulement au niveau des économies et de la sécurisation des informations, mais aussi au niveau du temps. »

« Qu’ils vendent la connexion à un prix raisonnable »

Elie Ntihagowumwe, président de Burundi Backbone System (BBS), société chargée de l’importation de la connexion internet, trouve que la hausse de la connexion est injustifiée : « Dès ce mois de janvier, le prix a été revu à la baisse à raison de 55% par mégabyte. Son prix est désormais compris entre 110 et 120$/sec. C’est incompréhensible qu’un mégabyte acheté à ce prix puisse être vendu jusqu’à 700 $.»

Il fustige les fournisseurs détaillants de la connexion internet du fait qu’ils la vendent à un prix élevé. Il confie que les plus connus d’entre eux sont entre autres Onatel, Econet Leo, et Cbinet. Il affirme que le gouvernement, auquel ils étaient liés par contrat, avant qu’il ne soit résilié le 16 janvier dernier, leur avait octroyé une subvention de 10,5 millions $. Il leur demande de baisser conséquemment les prix pour qu’une grande partie de la population ait accès à la connexion internet.

Contactés, ces opérateurs promettent de réagir ultérieurement.

Nestor Bankumukunzi, ministre de la Communication, rappelle que l’internet constitue un enjeu important dans le secteur des télécommunications. Il en appelle à la prudence dans son usage : « L’internet sert à disséminer l’information à condition qu’il soit utilisé à bon escient. Le contraire étant dévastateur. »