Le président Nkurunziza pourrait briguer d’autres mandats

06-11-2017

Le Conseil des ministres a adopté un projet de révision constitutionnelle, le 24 octobre dernier. Une porte ouverte vers d’autres mandats au chef de l’Etat.

Complètement remodelée, la loi mère ne sera plus comme avant. Sur les 307 dispositions de la Constitution, 77 ont subies des modifications, 9 se sont invitées dans la partie, tandis que 3 autres ont été renvoyées.

La limitation à deux quinquennats les mandats présidentiels disparaît. Place au septennat renouvelable une fois. Toutefois, le président ne pourra pas diriger plus de deux mandats successifs. Il va céder le pouvoir avec la possibilité de se représenter plus tard.

Autre innovation : la deuxième vice-présidence saute. Le premier ministre, chef du gouvernement, issu de la majorité parlementaire fait son apparition. Le chef de l’Etat sera secondé par un vice-président issu de l’opposition. « Un poste de figuration,» protestent déjà certains.

Sans toucher aux quotas ethniques, la nouvelle donne permet l’adoption des lois ordinaires à majorité simple au parlement. La révision de la Constitution quant à elle ne nécessitera plus le vote des 4/5 des députés mais plutôt des 3/5.

Le compteur des mandats à zéro

En somme, la révision de la Constitution va remettre les compteurs des mandats présidentiels à zéro. Le président Nkurunziza pourra lui aussi prétendre au poste de commandant suprême en 2020, et même en 2027. Il suffira juste que son parti l’aligne pour les présidentiels.

L’actuelle loi mère donne au chef de l’Etat la latitude d’opérer un choix entre référendum ou vote au parlement. Certains analystes penchent déjà pour le premier choix. « Il a toujours en mémoire le camouflet du rejet du projet en mars 2014 par le législateur. »

Après l’échec de 2014, le projet a été mis en veilleuse. Le temps que la Commission nationale du dialogue inter burundais débute son travail en 2015. Et au final, elle a indiqué que la majorité des Burundais ont émis le souhait entre autre pour faire sauter la limitation des mandats. Le président Nkurunziza a par la suite décrété la mise en place d’une commission technique destinée à étudier les dispositions susceptibles d’être amendées.

Pour rappel, la crise politico-économique que traverse le Burundi a débuté avec l’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza pour les élections de 2015. « Un mandat de trop », affirmaient opposition et société civile.

>>Réactions

Charles Nditije : « Un coup d’arrêt définitif au processus inclusif.»

Selon le président de la coalition de l’opposition en exil, Pierre Nkurunziza n’entend pas céder le pouvoir. Il vient non seulement d’enterrer l’Accord d’Arusha, mais surtout de mettre un coup d’arrêt définitif au processus inclusif. « Nous demandons à Communauté internationale en générale et l’EAC en particulier de s’exprimer clairement.» Charles Nditije assure que de deux choses l’une : soit ils s’avouent vaincus et disent au peuple burundais de se débrouiller, soit ils sont conscients de leur responsabilité. Et en ce cas, ils devraient se ressaisir et rejeter très rapidement l’amendement de la Constitution.

Willy Nyamitwe : « Arrêter de spéculer.»

Le conseiller principal à la présidence assure que jusqu’à cette date, le Cndd-Fdd n’a pas encore tenu son congrès pour désigner qui sera son candidat en 2020. L’ambassadeur Willy Nyamitwe demande aux gens d’arrêter de spéculer sur ce que décideront les Bagumyabanga, (membres du parti au pouvoir). Et de conclure : « Ce n’est pas encore le moment.»

Agathon Rwasa : « J’espère que le Cndd-Fdd n’est pas en manque de candidats. »

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale rappelle que le 22 août 2015, le président Nkurunziza a, lors de son investiture, clamé que c’était son dernier mandat. « Maintenant, il commence à faire dire à la population, ses propres souhaits, revenir sur sa parole donnée, je trouve cela malsain. » Selon Agathon Rwasa, le président devrait plutôt dresser son bilan de 12 ans de règne et juger en âme et conscience s’il est nécessaire de continuer. Et de conclure : « J’espère que le Cndd-Fdd est structuré et n’est pas en manque de candidats. »

Jean de Dieu Mutabazi : « Il ne faut prêter des intentions à personne. »

Concernant la probable candidature de Pierre Nkurunziza, le président du parti Radebu indique qu’il ne faut prêter des intentions à personne. Jean de Dieu Mutabazi indique, par ailleurs, que la révision de la Constitution suit un processus légal. C’est également un processus participatif, les Burundais de tout horizon s’étant prononcés en faveur de cet amendement.

Analyse Le consultant sénior en Afrique centrale de l’International Crisis Group, Thierry Vircoulon contacté par Iwacu, assure que le projet de changement de la Constitution porté par le gouvernement ne touche pas à ce que les garants de l’Accord d’Arusha considèrent comme l’essentiel de l’Accord: les quotas ethniques. Comme indiqué dans la note de l’IFRI sur la révision constitutionnelle(1) . Selon l’analyste, préserver les quotas ethniques mais s’assurer de rester président est la position de compromis du pouvoir qui lui permettra d’éviter de subir des pressions internationales. Et ce, d’autant plus que la mode est au changement constitutionnel au Rwanda, Ouganda, Togo, etc. Thierry Vircoulon indique par ailleurs que cette révision constitutionnelle fait coïncider le droit avec la réalité du pouvoir et confirme le système de pouvoir autocratique qui prévaut dans les Grands Lacs: « la force fait le droit et non l’inverse. »

______________

(1) Voir (http://www.ifri.org/fr/ publications/notes-de-lifri/ requiem-laccord-darusha- reflexions-revision- constitutionnelle-burundi# sthash.mDQSyXq4.dpbs