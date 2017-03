« Le parti UPD-Zigamibanga n’est pas la boutique de Marina »

28-03-2017

Kassim Abdoul a été élu nouveau patron de ce parti. Marina Barampama, jusqu’ici responsable crie à l’imposture.

« La tenue du congrès et ses résultats c’est un non-événement. » C’est la déclaration de la présidente du parti UPD Zigamibanga, en exil Marina Barampama.

Cette formation politique a organisé samedi 18 mars 2017 un congrès extraordinaire dans la zone Gatumba, commune Mutimbuzi en province de Bujumbura. A l’issue de cette séance, Kassim Abdoul a été élu Président du parti. Pour Barampama, Bujumbura utilise Kassim Abdoul pour diviser ce parti. « Kassim n’avait pas les prérogatives de convoquer un congrès, ne figurant pas parmi les responsables du parti. »

Le nouveau patron du parti UPD, Kassim Abdoul déclare, quant à lui, que « Marina Barampama, qui est actuellement en Belgique ne peut pas nous assurer qu’elle est partie avec tous les membres du parti et si elle pense que le parti est sa boutique, c’est une erreur grotesque ».

Pour lui, les membres du parti ont le droit d’organiser le parti comme ils l’entendent. « Nous devons nous préparer pour les élections de 2020 et on n’a pas à attendre celle qui a laissé les membres du parti comme des orphelins.»

Qui fuit perd sa place

L’ancienne Deuxième vice-présidente de la République crie à l’imposture. On lui a volé son parti au nez et à la barbe de tous. L’ambitieux Kassim a vu une chaise vide du fait de l’absence prolongée de la responsable du parti, et a décidé de l’occuper. Son atout majeur étant ce qui fait défaut à Barampama : sa présence au Burundi. En convoquant ce congrès, il a signé la division du parti. Visiblement, il a la bénédiction du pouvoir en place. Et cet affaiblissement ne peut que faire le bonheur du parti au pouvoir qui se retrouve le roi du bal. Kassim Abdoul peut donc surfer sur cette vague et jouer le président. Quant à Marina Barampama, l’urgence d’un retour au pays natal s’impose. Si elle veut se battre pour son poste. C’est là seulement qu’elle pourrait lutter pour retrouver la présidence de son parti. Entre les deux, cela se jouerait aussi sur la capacité à rassembler les membres.