Le parti de Ndadaye prêt à défendre l’Accord d’Arusha ?

29-06-2017

«Le parti Sahwanya Frodebu réaffirme son engagement et sa ferme détermination à défendre l’Accord d’Arusha et la Constitution», a déclaré Léonce Ngendakumana, vice-président de ce parti, ce jeudi 29 juin. C’était lors d’une conférence publique, dans le cadre de la célébration du 24ème anniversaire de la victoire de Melchior Ndadaye, héros national de la démocratie.

Il fait savoir que l’état actuel de la politique et de la conjoncture économique ne présage pas une bonne assise de la démocratie et de la bonne gouvernance au Burundi. «Des famines périodiques aggravées par la peur et le chômage frappent le pays».

Selon lui, le Burundi n’a pas une tradition démocratique. Il rappelle que le pays a été pendant trois décennies sous le joug d’un parti unique. Cependant, il ne désespère pas. Il laisse entendre que des piliers de la démocratie existent.

« Les partis politiques sont là même s’ils ne fonctionnent pas correctement. Des organisations de la société civile de même, peu importe comment elles fonctionnent. Des medias sont là malgré des difficultés et la tenue possible des élections».

Avant d’ajouter : « Tout le monde en parle. Même ceux qui avaient contesté la venue de la démocratie. Même le Cndd-Fdd qui pense avoir conquis le pouvoir par les armes. Il parle de la démocratie, des droits fondamentaux de la personne humaine, de la bonne gouvernance politique et économique».

M. Ngendakumana insiste sur un appui de la Communauté internationale pour mettre un terme à la crise. Il évoque la région, l’Union africaine, l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies. « Le Burundi est dans une profonde crise politique, sécuritaire et socioéconomique ne permettant en aucun cas une solution sans intervention extérieure. »

Le Frodebu a remporté les élections présidentielles du 1er juin et les législatives du 29 du même mois organisées en 1993.