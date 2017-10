«Le gel de la coopération plombe le fonctionnement du gouvernement»

05-10-2017

Le premier vice-président de la République a présenté ce mercredi 4 octobre devant le parlement les réalisations semestrielles des huit ministères sous sa tutelle. Satisfecit pour Gaston Sindimwo.

«Les activités programmées par les ministères sous ma responsabilité ont été réalisées», a-t-il affirmé au Palais des congrès de Kigobe. Le ministère de l’Intérieur a encadré la population autour des thématiques de paix et de sécurité.

Des messages y relatifs ont été élaborés et vulgarisés. Dans le cadre du renforcement de la gouvernance politique et administrative, le premier vice-président a fait savoir que 400 cadres et agents provinciaux et communaux ont été formés sur les manuels de procédures.

Sur l’actif du ministère de la Sécurité publique, M. Sindimwo évoque «la lutte contre la criminalité et le terrorisme.» A cette fin, 36 postes de police ont été équipés en matériel. La lutte contre la prolifération des armes et la destruction de ces dernières ont été effectuées.

Selon le rapport, le ministère des Relations extérieures a signé 11 projets d’accords de coopération dans les domaines des sciences et des technologies entre le Burundi et d’autres pays partenaires dont la Turquie et la Russie.

Dans le même registre de la coopération, 134 bourses pour l’enseignement supérieur et 334 stages de formation ont été octroyées. Mais le premier vice-président déplore que certains Burundais envoyés pour les études ne soient plus revenus. «Environ 50 militaires sont restés à l’étranger». Et de préciser que le Burundi a décidé de ne plus envoyer les étudiants boursiers dans certains pays d’Europe, la Belgique notamment et aux Etats-Unis.

Le ministère de la Justice a, quant à lui, poursuivi l’élaboration des projets de loi pour améliorer le cadre légal. La réduction de la population carcérale, a-t-il indiqué, a été aussi l’une de ses préoccupations pour améliorer les conditions de détention.

Le premier vice-président a fait savoir que ce ministère a largement contribué à la lutte contre la corruption. 120 arrêts ont été rendus et 339.882.984 Fbu ont été recouvrés et versés au trésor public.

Le ministère de la Bonne Gouvernance s’est occupé de l’audit des services publics. « Une enquête multisectorielle sur les entreprises créées a été effectuée pour promouvoir les investissements».

Le rapport montre aussi des réalisations importantes au niveau des ministères de la Défense, de la Fonction publique et de la Communauté Est Africaine. L’évaluation classe le ministère de la Sécurité au premier plan avec 87,35% et celui de la Communauté Est Africaine au dernier rang avec 65,88%.

Des défis ne manquent pas

Malgré les réalisations « satisfaisantes observées dans tous les ministères », ces derniers font face à différentes contraintes. Le premier vice-président de la République a indiqué que le ministère de l’Intérieur connaît une insuffisance du personnel dans les directions du rapatriement et de la formation patriotique. Celui de la Sécurité publique fait face à la porosité des frontières et à la lenteur dans l’octroi des marchés publics.

Selon M. Sindimwo, les ministères sous sa tutelle ont un défi commun. Il s’agit de l’insuffisance de moyens financiers. A la base, le gel de l’assistance technique et financière par certains partenaires.