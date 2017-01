Le dialogue contre vents et marées…

16-01-2017

En soutenant le mandat de Pierre Nkurunziza, Benjamin Mkapa a-t-il sonné le glas pour le Cnared? Les prises de position au sein de cette plateforme semblent abonder dans ce sens. Pourtant, elle affiche une certaine assurance…

« Oui, nous avons une prise sur le terrain. Plus de 80% de la population est avec nous. Mais ils sont terrorisés, ils sont sous la terreur », a déclaré Dr Jean Minani, président du Cnared-Giriteka, à un journaliste de la RFI.

Depuis la déclaration de Benjamin Mkapa reconnaissant l’actuel mandat de Pierre Nkurunziza cette plateforme a récusé l’ancien président tanzanien comme facilitateur dans le conflit burundais. « Le Cnared ne répondra plus aux activités organisées par Mkapa. En déclarant que Nkurunziza est légitime, il a balayé du revers de la main l’origine de la crise au Burundi », indique un communiqué du Cnared après la réunion de son directoire à Bruxelles, le 5 janvier dernier. Pour le Cnared, les efforts des membres de cette plateforme politique convergent pour trouver un nouveau facilitateur. « Nous faisons des rencontres avec l’Union Africaine, l’Union européenne, les Nations unies, l’EAC pour qu’il y ait une médiation neutre qui puisse conduire le dialogue. Et les discussions vont bon train », déclare Jérémie Minani chargé de la communication au Cnared.

Pourtant, certains membres de ce directoire ont été invités par la facilitation de Mkapa dans une session du dialogue à Arusha, le 16 janvier prochain. Et certains ont décidé d’y répondre, malgré la position du Cnared. « Le parti FRODEBU répondra présent pour dire à l’ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa qu’il n’a pas bien fait, que sa déclaration a remis en cause son statut de Facilitateur et qu’il doit impérativement et obligatoirement corriger et redresser cette situation », a déclaré le vice-président du Frodebu, Léonce Ngendakumana. Il a toutefois fait savoir que cela ne signifie pas que son parti, toujours membre à part entière du Cnared, renonce à son combat pour le respect de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation et de la Constitution.

Trahison ou stratégie ?

Selon Jérémie Minani, les membres du Cnared invités par la facilitation sont les 3 anciens chefs d’Etat, le Frodebu, Anicet Niyonkuru du CDP, Pie Ntavyohanyuma, ancien président de l’Assemble Nationale, le PARENA, le RANAC, le CNDD et Alice Nzomukunda de l’ADP. Il souligne que seuls le Frodebu et l’ADP ont accepté l’invitation. « Le CNARED devrait se séparer de tous ceux qui aident Nkurunziza et son commissionnaire Benjamin Mkapa à détruire l’opposition burundaise », réagit Jérémie Minani.

Sur sa page Facebook, cette plateforme se dit choquée par l’attitude du facilitateur déchu Benjamin William Mkapa d’inviter certains membres de son Directoire à une session d’information à Arusha en Tanzanie. « En tentant d’organiser une session d’information en faveur de l’opposition en exil, qui l’a pourtant récusée, Benjamin William Mkapa est en train de jouer la carte du régime criminel burundais : il veut diviser l’opposition et la société civile en exil. » Pour le Cnared, cette attitude nuisible de Benjamin William Mkapa ne pourra pas aider à résoudre la crise burundaise. « Par contre, elle risque d’enterrer définitivement toute chance d’une solution politique négociée. »

« Une association de droit belge… »

Cette mise en garde de la plateforme ne semble pas inquiéter le moins du monde Bujumbura. « Le Cnared est une association de terroristes qui n’a jamais été reconnue par le gouvernement de Bujumbura et le facilitateur. Il s’agit d’une association qui vient d’être agréée par la justice belge, une association de droit belge », martèle Philippe Nzobonariba, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Il ajoute que la récente déclaration du Cnared de ne plus participer dans toute activité organisée par Benjamin Mkapa n’intéresse que le pays qui abrite ces opposants burundais. « Le Cnared ne peut pas décliner une invitation du facilitateur qu’il n’a pas reçue ou ne recevra pas. » Pour le gouvernement burundais, le dialogue doit continuer, malgré tout, entre les Burundais épris de paix.

Décryptage

La force du Cnared…

La décision du Cnared risque plus de lui nuire que de le servir. Malgré le « soutien » à peine voilé de Benjamin Mkapa au régime de Pierre Nkurunziza, cette plateforme de l’opposition aurait pu réagir plus finement en ne claquant pas la porte au nez du facilitateur. Qu’il ait traité certains opposants de fous ou de criminels n’aurait pas dû pousser le Cnared dans ses derniers retranchements. D’autant que le Cnared en tant qu’entité n’a jamais été invité par la facilitation, et cela ne risque pas de changer. Récuser l’ancien président tanzanien et décider de ne plus participer à ses réunions, c’est faire le jeu de Bujumbura, qui va brandir la mauvaise foi de l’opposition. Même erreur que de refuser de rencontrer sa délégation à Bruxelles. Le Cnared devrait rester uni, comme il l’a fait lors de la session du dialogue à Arusha en juillet dernier.

Sinon cette plateforme risque de voler en éclats, si des réactions comme celle d’Anicet Niyonkuru envers le Frodebu persistent. « Pour qui sait bien lire entre les lignes de l’histoire, les signes des temps et lier les causes à leurs effets, un certain leadership du Frodebu a toujours su donner beaucoup de signaux qui le disqualifiaient de la ligne d’avant-garde dans la lutte pour la restauration d’un Etat de droit au Burundi », fulminait-il. Pire encore, brandir une option armée serait apporter de l’eau au moulin du pouvoir qui les qualifie de terroristes ou de criminels.