Le CSNU soutient le volet externe du dialogue inter-burundais

23-06-2017

Le Burundi était au menu de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, ce mardi 20 juin. Il a conclu que la situation sécuritaire au Burundi est revenue au calme. Les membres du Conseil de sécurité des Nations-Unies ont, néanmoins, exprimé leurs préoccupations par rapport à l’impasse politique et la dégradation de la situation humanitaire au Burundi.

Ils ont demandé plus d’efforts pour aider le Burundi à trouver une solution politique à la crise qu’il traverse. « Nous soutenons la facilitation de Benjamin Mkapa et la médiation de Kaguta Museveni, qui est en même temps président de l’EAC. » Le CSNU souligne, par ailleurs, que le dialogue inter-burundais sous l’égide de l’EAC, soutenue par l’UA, est le seul dialogue possible pour une sortie de crise.

L’organe onusien avait au préalable écouté différentes interventions avant de statuer. Le Sous-Secrétaire général des Nations unies aux affaires politiques, Tayé-Brook Zerihoun, a indiqué que la sécurité au Burundi reste instable. Il note aussi que la situation socioéconomique se dégrade. Et d’avertir que la mise en place d’une commission de révision de la Constitution « dans un contexte de fortes restrictions aux libertés civiles risque de provoquer une escalade dans la crise. »

Devant le Conseil de sécurité, M. Zerihoun a, toutefois, estimé que la nomination de Michel Kafando comme Envoyé spécial au Burundi permettrait d’avoir une meilleure compréhension du processus politique en cours.

Le Représentant permanent du Burundi auprès des Nations unies, Albert Shingiro, a pour sa part estimé qu’il n’y avait plus de crise politique « au vrai sens du terme. » Il assure que les autorités sont en train de gérer les conséquences politiques et économiques de la crise de 2015. Il a également insisté sur la recherche d’un « embellissement des relations du Burundi avec les Nations unies et sur la reprise de relations apaisées avec ses partenaires au développement dans le respect de sa souveraineté nationale. »